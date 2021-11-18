選委重複提名　江玉歡、陳澤斌提名險無效

▲ 江玉歡。（資料圖片）

立法會選舉提名期結束，不過，三大界別均出現選委重複提名的情況，有參選人險些因此未能取得足夠提名，失去參選資格。受影響的，包括律師江玉歡和建築署前高官陳澤斌。

律師江玉歡和鳳凰衛視主播曾瀞漪同於11月2日參選選委界別，兩人更同獲屬第四界別、民建聯東區區議員李清霞提名。曾於上午報名，江則傍晚才到，以「先到先得」原則，若李清霞獲納為曾瀞漪的有效提名，江玉歡取得的提名票將無效，因為江在第四界別僅獲得2張提名，失去李清霞提名下，將不符參選資格。

▲ 曾瀞漪。（資料圖片）

不過，負責江選舉事宜的律師會前理事簡家聰稱，選舉辦已經確認江玉歡候選人的資格，江並無另外補交新提名。他解釋，在曾瀞漪提名表中，李清霞位列第三，但在江玉歡提名表中，則位列第一。根據選舉活動指引，當提名人數超過有效的合資格數目，多出來的提名人須被視為不曾簽署有關的提名表格，選委可在另一份提名表格上，以提名人身份簽署。

相同情況出現在參選建築、測量、都市規劃及園境界的陳澤斌身上，他共獲11位選委提名，其第二界別位列第一的提名人，即華懋集團行政總裁蔡宏興，與地產及建造界參選人龍漢標在該界別重疊，陳於提名期最後一日才報名，恐未能趕得及補交新提名。但由於龍漢標在該界別獲得的提名多達4人，蔡宏興的提名位列界別第3，料陳也如江玉歡般，有驚無險。如其提名無效，其對手謝偉銓隨時可在無競爭下自動當選。地產及建造界參選人還有趙式浩。

江玉歡和陳澤斌虛驚一場，重複提名的選委又怎麼看？李清霞回應傳媒查詢時指，自己當時因為感冒，「不小心聽錯」，誤會曾瀞漪出選功能組別。又說兩人已成功交表，反問相關問題是否重要。

選委會界別共有51人參選。

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