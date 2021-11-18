【foodpanda罷工】送遞員與公司達成共識　結束罷工行動

▲ 送遞員與公司達成共識。（iStock圖片）

外賣平台foodpanda送遞員上周起一連兩日罷工，要求資方回應削減訂單服務費及待遇欠佳等問題，今日（18日）再有7名代表與公司談判。送遞員晚上表示，已與公司達成共識，結束罷工行動。

勞資雙方經過為期兩日、至少14小時的談判。有送遞員代表於會面後表示，指公司正面回應大部分訴求，亦感受到公司的誠意。送遞員提出的其中一個問題，為地圖顯示與實際距離不乎，代表指出，公司於會上承諾若實際距離超過地圖顯示的一公里，每張單會作補償。另外，送遞員於餐廳等候時間過長等，公司都有正面回應。

至於送遞員要求上調每張單的基本服務費，公司代表於早前會議上指出，外賣公司以獎金替代基本服務費是全球趨勢，有關問題須與德國總公司商討。

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記者：黃悅晴