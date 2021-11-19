【捕殺野豬】漁護署2017年起推野豬絕育計劃　投訴傷人不跌反升去年逾千宗

▲ 漁護署前晚聯同警方在香港仔深灣道採取圍捕野豬行動，捕獲7隻野豬並即時進行人道毀滅。

漁護署捕殺市區野豬行動，引起各界關注，署方前晚聯同警方在香港仔深灣道採取圍捕行動，捕獲7隻野豬即時進行人道毀滅，漁護署助理署長陳堅峰稱過去3年平均每年有10宗野豬傷人個案，形容行動具迫切性。

過去5年署方接獲野豬的投訴及傷人個案不跌反升，去年更高達千宗。根據漁護署資料，過去4年全港有92個野豬滋擾黑點，南區佔19個最多，其次是中西區15個；截至今年3月署方已為近350頭野豬避孕及絕育，但仍有4成滋擾黑點問題未解決。

漁護署助理署長陳堅峰昨日表示，前晚捕獲的7隻野豬包括3隻雄性及4隻雌性，重量約50公斤至170公斤，形容是非常大隻的野豬。他指深灣道長期有野豬出沒，牠們已經對人沒有戒心，認為對公眾風險非常高，又解釋署方自2018年起在深灣道一帶已進行12次野豬搬遷行動，但仍控制不到滋擾情況，更發現部分野豬返回現場，他指相關野豬已長期習慣被人餵飼，「即使現場有很多人，牠們亦完全不怕人。」

他強調，行動是有迫切性，因過去10年已經36宗野豬傷人個案，涉及47名傷者，並且大部分在近年發生；他指署方現時已暫停野豬的絕育計劃，並會繼續採取捕捉及人道毀滅的方式處理。

2017年政府暫停安排民間狩獵隊行動，改推「捕捉/搬遷先導計劃」管理野豬。署方在19年開展野豬數目調查，初步分析顯示全港郊野有1,800至3,300頭野豬。根據今年6月的立法會文件，截至今年3月漁護署共捕獲逾800頭野豬，當中約190及160頭分別接受避孕疫苗及絕育、逾610頭野豬搬遷到偏遠郊野。

過去4年全港有92個野豬滋擾黑點，以南區（19個）、中西區（15個）、大埔（9個）及西貢（9個）區較多，在各項措施下，已解決或暫時解決6成滋擾問題。不過，署方接獲的野豬滋擾投訴及傷人個案，仍不跌反升，由16年少於600宗，倍升至19年近1,200宗，去年雖稍為回落，但仍突破千宗；野豬傷人報告亦由16年2宗，到19年升至9宗，去年亦有3宗。

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記者：蘇文軒