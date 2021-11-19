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【巴士翻側】大圍成運路九巴翻側1死11傷 傷者分別送威院及伊院兩人嚴重

社會 01:53 2021/11/19

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大圍成運路九巴翻側，1死10人受傷。(網上圖片)

晚上11時許，大圍成運路有一輛九巴翻側，初步指有11人被困，至少6輛救護車到場。現場消息指，最少1人死亡，死者疑為上層乘客，10多人受傷，2人重傷。初步消息指涉及九巴88K線巴士，車牌為TN9417。

醫管局發言人表示，共有11名傷者送院，包括9女2男，分別送往威爾斯醫院和伊利沙伯醫院；當中2名女傷者嚴重，7人穩定。

事發於今晚(18日)約11時，大圍發生嚴重巴士交通意外,一部載著10多名乘客行走火炭駿景園至大圍顯徑88k路線九巴，由大圍大埔公路往九龍方向行駛，當駛至成運路一個分岔路口時，突然失控向左翻側。多名乘客被困車廂,內意外中1名男乘客當場死亡，另外至少11名乘客受傷。現場消息指，懷疑九巴司機行錯路導致意外發生。

意外現場，巴士翻側後車頭擋風玻璃碎裂，碎片散落一地。有傷者躺在擔架床上，亦有多名乘客坐在路邊接受治理。多名消防員及救護員在場，消防車及救護車在場戒備。

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責任編輯　李志強、黃傑偉

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