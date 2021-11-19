【聖誕節2021】YM²裕民坊呈獻Merry GIFmas大叔「型」聖誕　全港首創巨型動畫聖誕樹

▲ Merry GIFmas 大叔「型」聖誕。

今個聖誕，YM²裕民坊由即日起至2022年1月2日，市區重建局邀請了來自英國的動畫大師James Curran合作，迎來「Merry GIFmas大叔『型』聖誕！」 內有大型的互動及打卡裝置，包括全港首創、用GIF動畫構成的巨型GIFmas Tree，以及戶外幻彩玻璃屋作配搭，讓大家感受英國大叔生動又鬼馬的愛！

踏進YM²中庭，會有超大型LED圓柱屏幕，以及播著James全新創作的聖誕節動畫系列。動畫揉合了懷舊電視機為設計元素，創出全港首個5.5米高由GIF動畫構成的GIFmas Tree，樹上不單播放著James Curran玩味有趣的動畫，更特設互動遊戲及拍照裝置，最適合大家打卡。

▲ 全港首創巨型動畫聖誕樹。（圖片由裕民坊提供）

互動遊戲能容納最多6名玩家同時參與，玩家站於指定遊戲區內，即於屏幕中搖身一變成為James Curran設計的聖誕角色，如聖誕大叔、聖誕樹、雪人等。玩家只需左右揮動雙手，便可接住從天而降的虛擬聖誕飾物，於限時內拿好飾物後，還可以拍下開心的聖誕合照。

YM²的空中花園有戶外幻彩玻璃屋，玻璃屋由教堂彩色玻璃組成，日間透過天然光線可折射出幻彩效果，一家人可以在幻彩玻璃屋拍下聖誕合照。

商場消費賞：聖誕大叔「愛的夾擊」

顧客於推廣期內，於最多2間不同YM²裕民坊或裕民市集商戶即日消費滿HK$300（每張單據最低消費為HK$100），還可以換領不同獎賞！

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Merry GIFmas大叔「型」聖誕

日期：2021年11月19日至2022年1月2日

時間：10am – 10pm

地點：L1中庭、L3空中花園及B1裕民市集

有關活動詳情及條款細則，請瀏覽YM²網站。

記者：蕭雅文