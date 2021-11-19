【九巴翻側】警方懷疑司機「行錯路」導致意外　涉事九巴司機年初曾涉輕微車禍　　

▲ 意外後九巴翻側，多人受傷，有死者家屬到場後神情哀傷。

大圍昨日（18日）深夜11時多發生嚴重致命交通意外，一輛九巴在成運路翻側，1名男乘客死亡，另外11人受傷，包括司機。意外後，警方、消防、救護以及九巴管理層代表在凌晨（19日）交代事件，警方初步調查懷疑九巴司機「行錯路」而導致意外，涉危險駕駛引致他人死亡被捕。九巴方面稱司機有豐富的駕駛經驗，年初曾涉一宗輕微交通意外。

涉事的88K九巴行走火炭駿景園至大圍顯徑，巴士翻側後車頭擋風玻璃碎裂，多名傷者由擔架床送上救護車，有路經的的士司機報警和協助乘客離開車廂，大部分人屬於擦傷，有傷者指上層有男乘客一度被困，頭部傷勢嚴重，全身有血。有的士司機幫助救出乘客，先協助巴士司機離開，再進入車廂救人。詳情即看：【下一頁】

醫管局發言人表示，共有11名傷者送院，包括9女2男，分別送往威爾斯醫院和伊利沙伯醫院；當中2名女傷者嚴重，7人穩定。

新界南交通部意外調查及支援組警司林泉凌晨指出，事件中懷疑九巴司機疑「行錯路」而剷上道路交界位的石壆而令巴士向左翻側，車上載有9女兩男乘客，有一名37歲男乘客因頭部嚴重創傷，不幸地即場死亡，58歲九巴司機亦報稱受傷送院，警方以危險駕駛引致他人死亡罪名將司機拘捕。

警方會從司機當時的精神狀況、車速以及路面交通情況調查，呼籲如有任何人目擊車禍發生經過的人士，或者可以提供任何線索，可致電警方3661 1348。

至於高級消防隊長鄭銘生交代意外救援工作指出，意外動用31名消防人員以及36名救護人員到場救援，11名傷者介乎19至70歲傷者，其中一名傷者頭部受創，現場死亡，另一名傷者有內臟出血。

其中曾兩人被困車內，包括1名男子被壓在巴士上層左邊車身，頭部受創死亡，另1名女子被困在上層較後位置，由消防員在車窗救出，其他傷者由消防員協助下離開車廂。

▲ 有傷者被救時出十分驚恐難過。

九巴管理層及代表亦交代涉事九巴車長的背景，九巴車務總監關智偉表示，對於意外感到非常難過，向死傷者及家屬致以深切慰問，會全力協助警方調查。車長入職九巴18年，在2015年開始駕駛涉事路線，工作時間由下午4時至凌晨1時，也是編定的安排，昨日也是休息日，今次意外是他收工前最後一個單程車。

至於出事的巴士車齡6年，本月3日通過驗車及合格，他亦指出九巴於2018年第3季開始購入的新巴士有全車的安全帶，至於現有巴士，計劃於2023年前，於上層全部安裝安全帶。

九巴安全總監關翠蘭指出，九巴十分重視今次的意外，也會全力配合警方的調查，而涉事九巴司機駕駛表現是普通，在今年年初執勤時涉及一宗與輕型貨車相撞的意外，故曾接受輔助訓練，強調車長駕駛經驗足夠。

《健康台》最新熱門影片：

【TOPick診症室】眼科醫生拆解葉黃素護眼功效 一招自測黃斑視力

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋