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【周末好去處】香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節　港台咖啡師一豆兩烘一豆兩沖

休閒消費 11:31 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

台灣咖啡節其中一個環節是線上分享會，可與台灣咖啡師及烘焙師直接對話交流。 （張頌婷攝）

想念在咖啡文化濃厚的台灣Cafe Hopping，不妨參與由咖啡店「鳥山。商號」主辦的香港首個大型台灣咖啡文化節「 2021台灣咖啡文化季」。隔岸與台灣不同咖啡店合作，將當地烘焙咖啡豆直送來港，感受台灣咖啡豆聯乘香港咖啡師沖煮的跨岸風味。

活動由即日起至12月17日，在香港多間精品咖啡店展開。首創「一豆兩烘」，以相同莊園咖啡生豆配以港台不同烘焙師操刀，試試兩地的烘焙方式下有甚麼分別。另外還有「一豆兩沖」，以同一款咖啡豆，配以意式、手沖及虹吸等多種沖煮手法，帶出不同的香氣及風味。

First Stage Cafe咖啡師Joey，用虹吸沖煮哥倫比亞的咖啡豆，帶有鳳梨酥及乳酪發酵酸香，與意式濃縮咖啡沖煮出來的味道口感截然不同。（張頌婷攝）

台灣「Moonshine Coffee Roasters」與香港「離火咖啡研究所」會共同烘焙來自哥倫比亞的「Finca Belgravia Sidra Green」；而台灣「Necessary Workshop」與香港「Ground Zero」則會共同烘焙埃塞俄比亞「Sidamo Bensa Single Variety 74158 G1」 ，在鳥山。商號、 離火咖啡研究所及Ground Zero可飲到。

於11月19、20、26及27日更設網上分享會，透過網絡連線台灣，讓港台烘焙師直接交流，啡迷亦可直接參與其中，一邊品嚐不同職人烘焙的咖啡，一邊了解港台烘焙文化及方式的差異。4場關於咖啡及旅遊文化的分享會，全部可於預訂平台「TADO」預訂入場。

活動將推出限量 1,000 本的「咖啡漫遊護照」，只要於參與活動的咖啡店享用台灣精品咖啡後即可得到。儲滿咖啡廳印章後可換取小禮包，包括臺灣觀光協會香港辦事處小書刊、還有不同店家的折扣券。

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鳥山。商號
地址：紅磡蕪湖街111號蕪湖居地下C2號舖

離火咖啡研究所
地址：觀塘觀塘道410號1樓03號舖觀點中心

First Stage Cafe
地址：屯門良德街8號珀御坊地下G07號舖

Ground Zero
地址：牛頭角偉業街93號WYS 7樓

Pedestrian Coffee
地址：銅鑼灣新會道 G111-112

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