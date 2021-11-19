【HERMES手袋】愛馬仕6大秋冬必入手袋　4.6萬元拉闊H字Hermes Geta必成經典

▲ Hermes Geta手袋。（$46,000/攝影：黃建輝）

因為新冠疫情令市道不景？但對於HERMES（愛馬仕）似乎影響不大，特別在中國市場，早前指出第4季度銷售額比同期增長至15億歐元。對消費者來說，更重要的是有傳HERMES將於聖誕將全球產品售價上調，女士如果對以下一早心儀的秋冬產品仍然抱著猶豫不決的態度時，看來是聖誕前的「死線」是你最後的入貨機會。

GETA 大和靈感

名為Hermes Geta的手袋，亮點自然是來自袋身的H字，但源何與日本拉上關係？答案是被刻意拉闊了的H字，叫人想到來自日本「下駄」的日本木屐，於是手袋名稱亦因此而來，而留意的是袋釦承托著手袋底部，取代了傳統的釘腳，配合與手袋底部設計一氣呵成的滑動裝置，可輕鬆調校肩帶的長度。（$46,000）

▲ Hermes Geta手袋。（$46,000/圖片品牌提供）

BIRKIN 三合一

BIRKIN似乎不需再多作介紹，它是每位女士都希望擁有的終極手袋，而作為擁有這隻「金蛋」的HERMES，要繼往開來，在設計上亦不斷將這個袋款演進。在今個秋冬推出了名為BIRKIN 3 En 1 Barenia Faubourg手袋，整個手袋有趣的地方好像拚圖般，原設計中的袋蓋從皮革手袋移至帆布和皮革製的可拆式內袋上，當手袋和內袋兩部分合二為一時，會帶來錯視效果，所以一個手袋既包含兩種設計元素，同時有著兩個用法，加上HERMES大名，售價大家心中有數。（$124,900）

▲ BIRKIN 3 En 1 Barenia Faubourg手袋。（$124,900/攝影：黃建輝）

▲ BIRKIN 3 En 1 Barenia Faubourg手袋。（$124,900/圖片品牌提供）

KELLY溫暖羊絨

提完BIRKIN帶來全新的三合一版，又怎會少了HERMES另一個皇牌手袋KELLY？圖中名為KELLY PLUCH的手袋，追溯最早出現於2005年時裝展中亮相。今次這個進化版為了配合冬日，特別用上美利奴羊毛飾於手袋邊緣和手挽上，其他地方基本上沒有太大改動，但已經令不少女士為之神往，HERMES就是有這個魅力吧﹗（$175,300）

▲ KELLY PLUCH手袋。（$175,300/圖片品牌提供）

BOUCLE SELLIER ELAN Tadelakt 輕鬆開合

將舊有的設計重新改良，是將經典注入新生命和繼往開來的最好方法，HERMES深明此道，這一次輪到被大家容易忽略的Boucle Sellier手袋身上。

這手袋的袋釦靈感來自1950年的一款手鐲，如今這手鐲向橫伸延，變為手袋上呈寬鏈條狀的皮革浮雕，而經過銀器工匠精心製造的釦子有著全新更易開關的設計，只需一個動作就可以將手袋打開，喜歡試新設計的女士，不容錯過。（$69,000）

▲ BOUCLE SELLIER ELAN Tadelakt手袋。（$69,000/圖片品牌提供）

VICTORIA 真菌皮革

早前已經有消息傳來，HERMES與來自加州的MycoWorks生物科技公司，合作研究出以菌絲生產出極像真皮優質菌絲Sylvania皮革，其琥珀色的色澤與真皮不遑多讓。

這一種新物料首次會落在Victoria手提袋身上，袋身除了以上所提及的嶄新物料外，更包括帆布和小牛皮縫製，不知道Hermes的消費者又會否接受這一種環保物料來代替傳統的皮革，大家不妨拭目以待。（售價未定）

▲ Victoria手提袋。（售價未定/圖片品牌提供）

GALOP D' HERMES 蘇格蘭花呢

另一個重新演繹的手提袋有這個Galop，最早出自1992年，今回換上美利奴羊毛花呢絨面料，留意的是這一種面料具有天然的防潑水性，比想像中更是耐用，當然，袋身少不得品牌最出色的Evercolor小牛皮皮革。（$46,600）

▲ Galop手提袋。（$46,600/圖片品牌提供）

產品查詢：2919 5000

記者：何偉雄