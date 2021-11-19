【新冠肺炎】今增一宗輸入個案為菲傭 患者已打兩劑科興帶變種病毒
社會 14:18 2021/11/19
衞生防護中心今日（19日）新增1宗輸入個案，至今本港累計12,397宗個案。新增個案涉及一名34歲女子，11月15日從菲律賓經航班5J272抵港，涉及L452R變種病毒，患者已接種兩劑科興疫苗，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診。
衞生防護中心指過去14天累計報告36宗個案，全屬輸入個案。
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》(第599J章)，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處14個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受新冠病毒核酸檢測。詳情即看【下一頁】
國泰航空5日內有3名貨機機師從德國法蘭克福抵港後，於豁免檢疫期間確診新冠肺炎。運房局昨日收到國泰航空有限公司調查報告，對於涉事的貨機機組人員於外站停留期間未有遵守閉環式管理的要求，運房局表示非常遺憾及不能接受，考慮到事件的嚴重性，運房局已責成國泰航空嚴肅跟進，並防範類似事件再次發生。詳情即看【下一頁】
最新影片推介：
一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：黃小冰