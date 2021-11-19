【捕殺野豬】「殺豬令」誘捕野豬引各界關注　張敬軒+AK@MIRROR開腔：眾生平等

漁農自然護理署日前下達「殺豬令」，採取行動捕殺市區出沒的野豬，但其誘捕行為引起各界質疑，雖然漁護署強調捕殺手法人道，不過亦引起市民不滿和討論。

一向關心民生的張敬軒、MIRROR成員江𤒹生（AK）與許志安都分別在社交網站發文，表達「眾生平等」的訊息。

【捕殺野豬】漁護署指被人道毀滅野豬曾被捕捉及搬遷 為保市民安全必須採取果斷行動

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上周二（11月9日）於北角發生「野豬襲警事件」，一名男輔警被野豬咬傷右小腿及臀部、腰部跌傷，令野注問題而度受到關注。

在3日後（11月12日），漁護署頒布「殺豬令」，表示會定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬人道毀滅，以減少野豬數目及野豬滋擾，同時亦會研究修訂《野生動物保護條例》（170章）以擴展野生動物禁餵區，加大力度，禁止人為餵飼野生動物。

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▲ 市民就日前漁護署捕殺行為感不滿。（經濟日報圖片）

張敬軒指手法殘忍

隨即在本周三（17日），漁護署於香港仔深灣道進行首次野豬捕殺行動，以食物誘導野豬出沒再用麻醉槍捕殺7頭野豬，雖然漁護署強調捕殺手法人道，但仍引起各界及市民的質疑，備受廣泛討論。

一向關心民生的歌手張敬軒（軒仔）昨晚（11月18日）在其社交網站限時動態發文，提到他家附近有不少野生動物出沒，而他非常享受這種覺動物共存的生活方式：

我嘅鄰居，除咗有一班好鍾意開party嘅外籍人士、樓下教授梁夫人以外，仲有箭豬仔一家大細，黃麂兩隻、野豬兩公婆阿梅同阿強。我鍾意、亦都好享受呢一種人類同野生動物一齊共存嘅生活方式，你知嘛，唔係度度都有㗎。呢啲生態資源亦都係呢個國際都會兼石屎大森林入面珍貴嘅一種生活方式。 要解決問題唔係剩係得殘忍嘅方法，所謂辦法總比困難多，只要肯去諗，冇話冇。我會同阿強兩公婆講，你哋要保護好自己同啲細路，唔好成日周圍走喇。我都唔明，其實我哋作為眾生之一，又有乜嘢權去任意獨佔呢個屬於彼此嘅棲息地。

AK指眾生平等

MIRROR成員江𤒹生（AK）亦有就事件發聲，他在限時動態貼出一張人類與魚群在深海同游的照片並寫道：「生命平等，在地球上，每個生命都應該有權利去生存。」

另外，許志安亦有貼出一張寫有「小心野豬出沒」的告示牌並謂：「小心呀，識閃呀，地球危險呀。」

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