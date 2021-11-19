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【捕殺野豬】漁護署指被人道毀滅野豬曾被捕捉及搬遷　為保市民安全必須採取果斷行動

社會 09:54 2021/11/19

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漁護署指被人道毀滅野豬曾被捕捉及搬遷，為保市民安全必須採取果斷行動。

漁農自然護理署17日晚上於香港仔深灣道進行首次野豬捕捉行動引起各界關注。愛護動物協會其後就事件回應，重申在任何情況下，野生動物管理都應先採取非致命性方式，協會反對狩獵野豬的行為及使用致命性方式管理野豬。發言人又指，已向漁護署提出反對有關措施的意見，惟未被接納。詳情即看：【下一頁

漁護署回覆表示，該次整個捕捉行動皆在深灣道進行，人員沒有亦不會誘捕在野外環境生活、不會到民居覓食的野豬。用餵食方式捕捉慣於被餵飼的野豬，並不會增加野豬滋擾。而漁護署曾就有關新措施諮詢獸醫、野生動物及保育專家，亦得悉有關動物福利機構的立場。署方表示，唯在保障市民安全的大前提下，必須採取果斷行動以控制日益嚴重的野豬滋擾問題。 

發言人表示，為應對日益嚴重的野豬滋擾問題，署方已於12日公布，將會定期捕捉在市區出沒的野豬並把其人道毁滅，以減少野豬數目和野豬滋擾，保障市民安全。署方會優先處理有大量野豬出沒及曾發生野豬傷人或對公眾構成危險的地點。 

發言人稱，署方17日於香港仔深灣道首次採取新措施，進行野豬捕捉行動。由於深灣道經常有人餵飼野豬，令牠們習慣在該處道路出沒以及向途人甚至追逐車輛索食。自2018年至今年10月，署方曾於上址一帶進行12次捕捉及搬遷行動，將35頭野豬搬遷到偏遠的郊野地點，並為當中27頭野豬進行避孕或絕育。然而，捕捉及避孕／搬遷行動未能有效控制野豬滋擾，該處繼續有大群野豬出沒甚至聚集，對市民及道路使用者構成危險。事實上，7頭捕獲的野豬中有4頭過去曾被署方捕捉及搬遷。 

漁護署續指，野豬天性怕人，一般不會貿然接近人類及索取食物。由於目標野豬每日定時在餵飼者到達時出沒，可見牠們對人失去戒心，習慣被人餵飼及向人索食，牠們在市區或民居附近出沒對公眾構成潛在危險。 

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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