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【Disney+劇集】Marvel劇《鷹眼》演員晒冷　「復仇者元老」謝洛美見證新舊交替

娛樂 08:14 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

Marvel Studios《鷹眼》一眾演員及製作團隊亮相紅地毯。

Disney+全新原創Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye）眾演員及幕後團隊於香港時間昨日（11月18日）早上在洛杉磯的El Capitan Theatre慶祝《鷹眼》即將登陸Disney+。

最新影片推介：曾志偉專訪

謝洛美維納見證新舊交替
 
飾演「鷹眼」的謝洛美維納（Jeremy Renner）、飾演Marvel漫畫著名射手「Kate Bishop」的希莉辛菲（Hailee Steinfeld）這兩大神箭手，連同劇中眾演員包括《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）維娜法米加（Vera Farmiga）、Fra Fee，以及導演兼執行製片人Rhys Thomas，以及Marvel Studios主席人Kevin Feige出席。

新加漫威宇宙（MCU）的「女鷹眼」希莉辛菲獲謝洛美維納、導演Rhys Thomas、Kevin Feige大讚表現出色，身為「復仇者元老」的謝洛美表示自己是Marvel老臣子，見證不少人加入及離開作品。

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鷹眼全新故事

 《鷹眼》背景設定在美國紐約，講述前復仇者、由謝洛美維納飾演的「鷹眼」，有一個看似簡單的任務：回家過聖誕節。

但當他過去的威脅出現時，鷹眼被逼與22歲的著名射手兼他的忠實粉絲希莉辛菲飾演的「Kate Bishop」聯手解開一個犯罪陰謀。首兩集的《鷹眼》，將於11月24日在Disney+上架。

撰文 : TOPick柴犬出動

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