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【叱咤樂壇】炎明熹挾強勢衝擊女新人獎　或成首位亮相ViuTV無綫藝人　

娛樂 11:13 2021/11/19

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炎明熹衝擊樂壇頒獎禮。

商台主辦《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日舉行，當中由樂迷投票的「我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」首階段投票亦於下周一（22號）中午起開始。今年《叱咤》再度將競爭激烈的新人奬分拆為男、女、組合的金銀銅獎，其中炎明熹就被視為女金大熱。

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炎明熹自於《聲夢傳奇》奪冠並在樂壇出道，並已推出《真話的清高》及跟胡鴻鈞合唱，挾一首半歌衝擊頒獎禮，除於母台TVB的《勁歌金曲》被看高一線，由於商台今年把新人獎分拆為三組，炎明熹因此亦被看好成女新人獎大熱。

雖然元旦日一眾《聲夢》歌手或需亮相中環海濱活動空間的群星演唱會，屆時跟《叱咤》撞期，但唱片公司亦為Gigi爭取可出席商台頒獎禮。

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【叱咤樂壇】Edan+Lokman+炎明熹角逐新人獎　謝安琪性感現身《叱咤》

或成首位亮相ViuTV無綫歌手

由於去年《叱咤》安排於ViuTV直播，相信今年亦會作同樣安排，如炎明熹可出席《叱咤》，換言之就可成為首位亮相ViuTV電視台的TVB藝人。

今年樂壇頒獎禮異常熱鬧，Gigi的《真話的清高》在商台「903專業推介」在第45周曾佔亞軍位置，成績不俗；另一《聲夢》新人姚焯菲的處女作《原來談戀愛是這麼一回事》也曾打入第7位。

另外，今年女新人還包括華納文青女新人人張蔓姿（Gigi）、Dusty Bottle主音Kerryta（周詠婷）、此外還有李妍、潘釗彤等。

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叱咤1月1日頒獎

而「叱咤樂壇我最喜愛的」三大獎項方面包括男、女歌手及組合，而「叱咤樂壇我最喜愛的」三大獎項方面包括男、女歌手及組合，首輪投票由11月22日正午12時起至11月26日正午12時進行，由樂迷選出最後五強。

第二輪投票於11月29日正午12時至12月3日正午12時繼續進行，樂迷從男、女歌手及組合各組別五強中選出最後得獎者，三大獎項將留待2022年1月1日頒獎禮當晚揭曉！

撰文 : TOPick柴犬出動

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