【疫苗接種】梁子超指兩款疫苗接種半年後保護率均有下降　倡盡早安排打復必泰者打第三針

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

港府昨公布，已接種兩劑科興疫苗逾6個月的人士，可於下周二起預約及當天起接種第3劑新冠疫苗。呼吸系統專科醫生梁子超表示，兩款疫苗在接種半年後的抗體數目和預防感染功效會下降，認為港府應可讓已打兩針復必泰滿6個月的人士都可接種第三針。他又說，暫未有需要更改「完成接種疫苗」的標準。

梁子超今早（19日）接受電台訪問時指，數據顯示，不論是接種科興或復必泰疫苗，在半年後的抗體數目和預防感染功效會下降，故需要接種加強劑作保護。他說，以外國的經濟來說，復必泰疫苗在接種半年後的抗體數目及保護水平都會有下降，不明白爲何接種復必泰疫苗的市民要較遲才可打第3針，認爲政府應該盡早安排，否則會浪費疫苗接種中心的人力。

還掂都係，不如全面推展接種第三針。

至於應否更改接種3劑才算「完成接種疫苗」，他則認為暫無需要將標準改為接種3劑，因或會令市民難以接受，指當日後接種3針的人口覆蓋較多時，就可以考慮修改標準。

當大部份人未打（第三針）的時候，（更改標準）都係搵嚟搞！

他又說，長者、長期病患者的接種率很低，認為港府要了解他們不接種的原因，針對社會對疫苗副作用的誤解，以提升他們的接種率，繼而令本港接種率提升，才可做到與病毒共存。若社區未能做好準備，與全球通關時間可能要推後；冬季期間的「外防輸入」若有漏洞，本港第五波爆發情況或比其他地方更嚴竣。

問及第二針後相隔半年接種第三針是否適合，他認為一般人免疫反應強，相隔太短時間接種不排除副作用及反應更強，認為隔半年接種在安全性及有效性更有保障。

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記者：郭詩詩