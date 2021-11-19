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【星二代】苗僑偉兒子曾騷肌拍內褲廣告　28歲苗俊盡得三哥三嫂優良基因

娛樂 12:00 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

苗僑偉為兒子慶生，激罕大晒父子合照。

人稱「三哥」的苗僑偉與戚美珍可謂圈中模範夫婦，二人育有一對子女，長女苗彤和細仔苗俊同樣盡得父母靚基因，而兩姐弟不靠父蔭在加拿大各自發展事業。苗彤於3年前轉行當演員，而苗俊即於當地任視覺設計師。

日前，苗俊迎來28歲生辰，現時身在加國的苗僑偉夫婦為兒子慶生，三哥並大晒父子合照。擁有6呎2模特兒身形的苗俊曾拍攝內衣品牌廣告，性感程度爆燈，似乎跟胞姊一樣同樣擁有表演慾。

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苗僑偉父子切磋球技

昨午（11月18日），三哥苗僑偉於IG分享貼出一張父子溫馨合照，當中更寫道：「這位小朋友已經長大了，Happy 28 birthday」，原來這天正值苗俊的28歲生日。

而生日當天，苗僑偉和兒子苗俊往高爾夫球場打球，父子倆切磋球技。另外，三哥分享了一張苗俊的童年照，只見身穿西裝的他雙手插袋，對着鏡頭大擺甫士，似乎年紀輕輕已遺傳父親的Chok爆基因。

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遺傳父母靚基因

苗僑偉一對兒女於大學畢業後選擇在加拿大定居，而三哥跟太太戚美珍一有空往加國探望他們。

現年28歲的苗俊在加拿大溫哥華修讀設計，在其個人網站自我介紹為一名Visual Designer，他涉獵的範疇頗廣泛，包括體育、流行文化、hip-hop、流行時尚等。

而苗俊亦遺傳了父親的高大身形，擁六呎2身高的他很適合當當模特兒。苗俊為陽光型男生，喜愛戶外活動的他擁有一身古銅膚色。

去年12月，苗俊更嘗試做模特兒，他為內褲品牌拍攝硬照廣告，廣告中苗俊半裸上陣，其中一廣告照見他身穿裸色三角內褲抱著愛犬，展示健碩的手臂。

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享甜蜜拍拖生活

至於感情方面，苗俊與富二代女友Jasmine拍拖近6年來感情穩定，已互相見過雙方的家長。

據悉，Jasmine的家族經營酒店生意，家境富裕，而Jasmine即為一名花藝設計師，而苗俊不時於IG「放閃」晒甜蜜合照。

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【星二代】苗僑偉女兒苗彤身材好獲邀選美　三哥女兒拒入行追攝影夢【多圖】

苗彤入行當演員

至於苗俊的姐姐苗彤現年30歲，，同樣於加拿大留學讀書，她畢業後當上攝影師。

約於3年前轉行當演員，不過她未有依靠父蔭，靠自己努力於加拿大出道，參與劇集和微電影演出《Parabola》、《Die in A Gunfight》、《The Past Never Dies》等。身材標青的苗彤，更不時於IG上載性感照派福利。

撰文 : TOPick柴犬出動

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