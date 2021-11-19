劉德華新作《危機航線》殺青　按真實A380機艙比例搭建場景拍攝

▲ 劉德華電影《危機航線》日前殺青。

由劉德華監製、彭順執導的電影《危機航線》日前正式宣布於青島殺青，相處了近兩個月的一眾台前幕後工作人員皆依依不捨，尤其是片中演父女的華仔及子張子楓。



首次合作的劉德華和張子楓這對「父女」，在戲內聯手同敵人鬥智鬥勇，戲外亦師亦友，殺青時談及此次合作，劉德華表示：「這次和子楓演父女很有默契，我、子楓、還有劉濤，我們三人在片場有很多需要相互促進相互配合的戲，長時間磨合下來彼此間已經非常熟悉，真的感覺就像一家三口。」

至於導演彭順表示，片中的動作設計花了很多心思：「很多動作戲都需要在飛機座椅間、走道、廁所、通風管道、天花板隔層等有限空間裏完成，為拍攝增加了挑戰和風險，也激發了大家的創造力。」

最新影片推介：曾志偉專訪

不少演員都表示，因在座椅間拍動作戲，一入戲難免受傷，每個人身上都有很多淤青和小傷口，但為了呈現出來的動作戲份更加迅捷利落、緊湊刺激，也覺得非常值得。



電影由劉德華、張子楓、屈楚蕭領銜主演，劉濤、郭曉東等主演。聲稱作為「中國第一部空中犯罪電影」，影片講述世界上最大的三層豪華客機A380首航遭遇劫機驚魂，劉德華飾演的父親與張子楓飾演的女兒在萬米高空聯手對抗劫匪的故事。

據悉電影公司按照1：1造A380的三層機艙——上層有頭等艙、免税店、餐廳、美容室、按摩室，中層有商務艙和經濟艙，底層有行李艙和備餐區等。