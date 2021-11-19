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【公屋爭議】新移民媽拍片介紹海景2房公屋　激嬲網民斥廚房違規：等房署收樓

親子 11:59 2021/11/19

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有新移民媽媽拍片介紹獲派的海景2房公屋，激嬲大批香港網民。

最新公屋輪候時間升至平均5.9年，逾25萬家庭等上樓，創22年新高。不過，近日有來自內地四川的新移民媽媽拍片分享其300多呎2房公屋單位，月租約1,000多元，但坐擁海景遠眺機場、港珠澳大橋及昂坪360纜車，相信公屋位於東涌。而影片引來網民非議，力斥單位的廚房違規。

該名四川新移民媽媽在YouTube上載影片，以流利普通話介紹自己與丈夫、女兒入住，單位面積約330呎，實用面積約300呎，裝修成兩房一廳，足夠一家三口居住；她還大讚租金便宜，月租僅1,000多元。

單位實用面積約300呎，裝修成兩房一廳。（影片截圖）

在影片中，可見單位格局，一進入大門口的右邊是廚房，廚房不大但五臟俱全，而且設置了多個吊櫃，有充足的收納空間，雪櫃則放在廚房入口外面。她提到香港的單位空間小，但東西多，需要設置多個儲物櫃用作收納。

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廚房旁邊是廁所，除了乾濕分離外，洗手盤更連檯面石，上面放有很多化妝品及盥洗用品。不過，毛巾架置於馬桶旁上方，似乎有欠衛生。

至於客廳放有3座位梳化、餐桌、大櫃連鞋櫃及大型電視櫃，亦有活動儲物架放雜物，她對客廳設計表示十分滿意。

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到川媽介紹房間時稱，兩夫妻選了較小的房間，但房內仍能放置雙人床及大衣櫃；女兒的房間則較大，設有兩邊窗戶，能放置兩張單人床、衣櫃、書桌，還有收納櫃放公仔。而兩間房的窗戶均是望大海景，能遠眺機場、港珠澳大橋及昂坪360纜車，相信其單位很大機會位於東涌。

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不過，影片一出卻引來香港網民不滿，質疑港人窮一生也未必排到公屋單位，該新移民家庭卻能獲分配新落成的公屋單位。有網民亦發現，單位的廚房門疑被拆去，質疑違反房署規定，更表示會以備份影片作證據向房署舉報。

更多網民留言點擊下圖︰

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責任編輯︰王明芳

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