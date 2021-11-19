【警員盜竊】涉超市偷雞胸雞翼　休班警獲准簽保守行為

▲ 休班警涉超市偷雞胸雞翼獲准簽保守行為。（資料圖片）

54歲休班警於今年8月於超市偷竊1包雞胸及雞翼，早前被控1項盜竊罪。休班警今（19日）東區裁判法院承認控罪，裁判官准被告以1,500元自簽守行為18個月，期間不得干犯同樣罪行。

涉案被告陳兆輝報稱任職公務員，他被控1項盜竊罪，控罪指被告於2021年8月18日，在香港仔南寧街13號至23號香港仔中心1期地下百佳超級市場內，偷竊一盒雞翼及一盒鴨胸，而上述物品為屈臣氏集團（香港）有限公司的財產。

被告今獲准以簽保守行為方式處理本案，案情指，香港仔中心1期地下百佳超級市場的超市職員於2021年8月18日下午1時43分，在超市內看到陳將黑色背囊、1包雞胸、1包雞翼及其餘貨物放到手推車上，並將購物袋放在該雞胸和雞翼上。職員覺得可疑，於是尾隨陳，並發現陳未有就雞胸及雞翼付款。

而閉路片段顯示陳以購物遮蓋該雞胸和雞翼，期間左望右望。陳在警誡下指，只是不記得付款，不是故意不付款。隨後陳在錄影紀錄下，否認偷竊，指自己以為有付款。

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記者：梁錦麟