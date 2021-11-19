【立法會選舉】153名參選人獲確認資格　醫衞界劉子進被裁無效

▲ 政務司司長李家超。（資料圖片）

立法會換屆選舉提名有154人報名參選，競逐90個議席。政務司司長李家超今早（19日）就候選人資格審查委員會對立法會換屆選舉候選人的審查結果會見傳媒。他宣布有153名參選人資格獲得確認，當中1人提名無效，為參選醫療衞生界的劉子進，原因是他受僱於政府部門擔任兼職工作而喪失參選資格。

身兼資審會主席的李家超表示，提名有效的人士來自不同政治光譜，不同背景，符合均衡參與及廣泛代表性，證明審核標準均是一致。他又說，有部分人因其自身政治立場而反對新選舉制度，強調新選舉制度有助防止「反中亂港」人士進入立法會，不會再有人以「兩制」抗拒「一國」，成為破壞性的議會。

他呼籲選民踴躍投票，不要讓反對新選舉制度人士成功，重申宣傳杯葛今次選舉或投白票屬違法，當局會嚴肅跟進。

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責任編輯：郭詩詩