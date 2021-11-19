【十月初五的月光X思家大戰】李思捷喝止羅天宇　何依婷林穎彤搶分鬥萌

▲ 石修領軍「初五」隊。

由李思捷主持及監製的《思家大戰》，本周日（21日）參與遊戲嘉賓是台慶劇《十月初五的月光》組合，由米雪（朱沙嬌）及石修（全海景）分別帶領「十月」及「初五」隊參加。

「十月」隊成員有胡鴻鈞（文初）、羅天宇（司徒禮信）、康華（馬冰心）及蔚雨芯（江依文），「初五」隊成員則為何依婷（祝君好）、李龍基（汪洋）、林穎彤（汪海琳）及伍富橋（萬沛堅）。

▲ 米雪帶頭「十月隊」。

何依婷與林穎彤表面斯文，原來玩起遊戲上來相當忘形，二人答中問題時會振臂高呼，林穎彤更會以獨特的「彈跳方式」慶祝，相當搞笑。

至於依婷則表情豐富，苦惱、迷惑、興奮、失落表情應有盡有；為了爭取得勝機會，更語出驚人謂：「你嗰對（乳房）幾大？」說畢連她自己也彎腰傻笑，表現萌爆。

▲ 何依婷同林穎彤唔單止夠瘋狂，仲好夠默契。

男士則以天宇表現最「搶」，連環獲得答題機會的他，答題錯誤率竟高達75%，令思捷不禁搖頭：「你真係要小心呀，你呢個羅天宇！」天宇亦自信欠奉，由於很想詢問隊員意見，在不為意的情況下問了胡鴻鈞意見，即被思捷喝止：「我哋呢度唔係討論區！」

而本集Chit Chat環節亮點，則落在米雪及石修身上，原來二人均曾在無綫劇集中飾演過思捷父母，自然聚舊一番，米雪指自己是《思家大戰》鐵粉，石修則與思捷互笠高帽，場面熱鬧又搞笑。

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