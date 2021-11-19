【新冠肺炎】為逃封區大媽用床單結繩　從4樓垂降卻摔落草地受傷

▲ 為逃封區大媽用床單結繩從4樓垂降，卻摔落草地受傷。

內地近期本土疫情多點散發，其中大連市本輪疫情確診病例累計超過260宗，當局於12日發通告採取圍封小區措施。不過，有大媽似乎為了逃離封控區域，在家中用床單結繩，從4樓垂降，結果跌落草地受傷，需送院治理。

▲ 一名大媽躺在樓房附近的草地，旁邊散落著床單等物品。

綜合內媒報道，受疫情影響，大連部分小區實施封控管理。據網友拍攝的影片顯示，一名大媽躺在樓房附近的草地，旁邊散落著床單等物品，大媽表情痛苦，雙手抱著身體不停扭動。後來有身穿防護服的救援人員趕來查看並叫救護車，並將大媽抬上擔架送醫救治。

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據鄰居拍攝的影片，他於13日在家中看到窗外有一名大媽躺在草地，而4樓窗戶打開，還可見有床單掛在窗台上並露出一角，故預料大媽想逃走或出門，用床單結繩滑落，但不慎摔倒。

老太太想偷下來溜達，用被單滑下來，沒弄好，掉下來了。

該社區居委會工作人員表示，大媽用被單打結準備從房間順著滑下樓，期間不慎跌落摔到草地上，事發時獨自一人在家，防疫工作人員隨後已將其送醫治療，目前大媽身體情況穩定暫無大礙。

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責任編輯：羅嘉欣