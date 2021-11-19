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【一表人才】呂爵安再遇《E先生》Mandy　Edan+邱鋒澤隔空聯彈

娛樂 12:00 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

Edan在《一表人才》MV再受傷傷。

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）繼千萬點擊歌曲《E先生連環不幸事件》、《小諧星》和《My Apple Pie》後，「E先生」再度出擊，首度攜手「狼人殺男神」、華語情歌王子邱鋒澤於昨日（18日）推出全新單曲《一表人才》（廣東話版）以及《年青有為》（國語版），實行一曲兩用，同步衝擊粵語和華語歌壇！

《一表人才》和《年青有為》由創作才子林奕匡作曲、「E先生御用詞人」黃偉文（Wyman）打造，歌曲講述兩位大男孩面對失戀時的態度，即使肝腸寸斷仍然強顏歡笑，展示出「一表人才」的一面。

提到促成這次世紀合作的契機，Edan自爆二人的「網友」關係！原來早前Edan曾於直播期間翻唱邱鋒澤的歌曲，對方得悉後特地私訊支持，由網友進一步變成音樂上的好拍檔。

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《一表人才》和《年青有為》的MV採取港台兩地同步拍攝，兩位新世代偶像分別在台北和香港街頭呈現失戀的痛，當中不乏獨酌場面，二人藉著工作和運動麻醉自己。

其中難忘的一幕，正是「鋼琴王子」Edan再展琴技，與邱鋒澤隔空對彈，兩大才子四手聯彈的畫面養眼之餘，也令人留下錐心之痛。

另外，MV中段也保留了一個小彩蛋，原來令「E先生」再受情傷的前女友，正是《E先生連環不幸事件》女主角譚旻萱（Mandy），「E先生」慘食兩次檸檬後，最終獨自落寞慶祝生日。憶起二人相處時的點滴，更不禁淚腺失守、痛哭當場！

最新影片：靚太廚房

撰文 : TOPick柴犬出動

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