【逆境自強】玻璃娃娃不被輪椅4個轆規限人生 開食店疫下重創堅持不放棄

▲ Nikita雖然患上玻璃骨，但她卻不斷積極地為自己的人生，創造無數個不可能。

今天的主角是在新蒲崗開設1日3餐食店的Nikita。Nikita患有成骨不全症（俗稱玻璃骨或玻璃娃娃），縱使身體有缺陷卻以正面態度面對，曾開網店賣珠寶首飾，還獨自一人遊歷二十多個國家，在2019年底更開設食店，碰上疫情嚴重虧蝕亦堅持捱下去。幸好皇天不負有心人，餐廳已慢慢重回軌道還享有口碑。

她說：「遇到困難我絕不退縮，亦不會被輪椅的4個轆規限人生，跟普通人一樣可以活得精采。」

▲ Nikita原本的保險工作發展不錯，但為實現媽媽的夢想便開設食店。同時她自言要跳出Comfort Zone，向媽媽證明自己能夠接受挑戰，獨立處理任何事情。(黃建輝攝)

身形嬌小的Nikita坐著輪椅，靈活的轉動車轆在食店左穿右插，時而走到舖面落單收錢，轉頭又走入廚房開爐煮食，操控輪椅揮灑自如，人車合一，皆因這部車已伴隨了她大半生。她說：「我出世時是9磅重的巨B，看似一切正常，但當護士替我沖涼時，我不停喊更喊得好悽涼，後來發現我斷了手骨，醫生檢查後確診我患有玻璃骨。」

自此Nikita便經常出入醫院，由於骨骼比較脆弱，每個月必定會斷骨，她笑說經常是今天拆了石膏，明天再斷骨便要入醫院再打，故此她要長期在家中休養，當時年紀還小的Nikita，更以為會有康復的一天。「我想法好天真，覺得長大後就會好番，跟普通人一樣。」

▲ 在旅遊期間，她認識不少新朋友。(被訪者提供)

但一年又一年，Nikita的病情非但沒有好轉，更漸漸失去走路的能力，10歲起便要坐輪椅。

由於外形跟其他人不同，開始面對不同程度的歧視。「每次出街都一定被人眼望望，有些小朋友見到就會問家長，點解我生得咁矮。有時我想坐的士但有些司機不停車，經常出現拒載情況。」

Nikita漸漸失去自信，出街經常頭耷耷，覺得自己甚麼都做不到。「我性格變得好古肅，不想接觸任何人，只是活在自己的世界。」

中學遇上良師改變一生

幸好，她讀中學時遇上一位良師，改變她的一生。「有位老師很錫我，他說身體有殘缺不用氣餒，最重要是學會獨立，懂得照顧自己，還要開放自己接觸這個世界，便可跟平常人一樣生活。」

▲ 為創業開餐廳，Nikita現在暫停保險的工作。圖為她盛裝參與公司的晚宴。(被訪者提供)

在這位良師的引導下，Nikita性格變得樂觀，十分外向。

不過，這時候家庭發生巨變，父母婚姻出現問題，最後演變成單親家庭，從小跟母親感情要好的Nikita，更覺得要負起照顧媽媽的責任。

「媽媽經常自責生我出來要我受苦，又擔心日後百年歸老沒有人照顧我，她曾經講過，如果離開世界便會帶走埋我。」Nikita為減輕媽媽的憂慮，離開校園後便積極工作，自力更生。她在網上售賣首飾，還不時在市集擺檔，後來更加入保險行業，發展甚佳。

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曾遊歷二十多個國家

Nikita工作很認真，卻同時奉行work-life balance，放假便會去旅行，至今已去過二十多個國家。「我一個人揹住背包周圍去，因自己錢不多，只會選擇住平價旅館，有時甚至只租一個床位。在旅程中最開心是可結識不同國籍的人，了解不同的文化。」

一個人坐着輪椅去旅行，會否有些不便呢？Nikita自言從沒遇過困難，就算平日最大的「敵人」——樓梯及石壆，都一樣解決得到。「只要禮貌地請求路人幫手推我上落，非常簡單。」

一年飛幾次，Nikita也明白冷落了媽媽，而且母親已六十多歲，故希望多花時間陪伴她。Nikita一直知道廚藝了得的媽媽有一個開餐廳的夢想，於是便於2019年12月開設了1日3餐。沒有真正讀過廚藝課程的Nikita，就憑旅行時吃過的各國美食，以及看偶像Gordon Ramsay、Jamie Oliver的飲食節目及書籍，再加上在媽媽的特訓下，鑽研出多款中西美食。

「餐廳名字叫1日3餐，就是希望客人可以在這裏吃到早餐、午餐及晚餐，所以有小食及主餐，如糯米雞、雞翼、涼拌雞絲粉皮、泰式鳳爪，以及不同種類的扒餐等。」

▲ 潮式瑤柱薯仔糕（20元/4件）：Nikita媽媽製作這款潮州小食，以薯仔、臘味及瑤柱等做材料，入口香滑，十分惹味。(黃建輝攝)

在眾多菜式中，以Nikita媽媽自家製的家鄉美食薯仔糕最具人氣。「以薯仔、臘味及瑤柱做材料，煎香後相當美味，很受客人歡迎。」

窩心客人仗義幫忙

食店開業只有兩個月，卻碰上疫情，生意受到重創。「當時每個月都蝕錢，我要每月額外投放一萬至二萬元來支持，一直維持了大半年，媽媽覺得好似在燒錢，便叫我把舖頭頂出去或結業，但我不甘心，覺得世上沒有解決不到的問題，所以堅持不放棄，繼續守下去。」後來疫情慢慢緩和，食店生意也有好轉，Nikita笑說真的守得雲開見月明。

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不過她自言能度過疫情的難關，亦多得一班熟客的仗義幫忙。「有兩個客人令我好難忘，其中一位A先生知我想做餐廳招牌，但價錢卻很貴，於是他便自己買材料DIY製作招牌。另一位B先生當知道我有大半年沒有放假，便主動要求替我看舖，叫我回家休息一天，我聽到後即時爆喊，因十分感動。」

Nikita直言為了媽媽及窩心的熟客，再困難也一定會走下去。

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1日3餐

地址：新蒲崗景福街97號昌泰大廈地下8B號舖

記者：招美寶