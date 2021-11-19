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【親子好去處】新世紀廣場MOKO動樂園開幕　4大專區設50米全港最長攀爬牆

休閒消費 12:45 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

全新面貌「MOKO動樂園！」融合旺角特色和多元環保概念。（商場提供）

MOKO新世紀廣場為3至13歲小朋友而設的「MOKO 動樂園！」，剛以全新面貌登場，佔地近18,000尺，提供玩樂、探索、教育、休憩及打卡等多元化消閑體驗！

當中包括有近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大型遊樂設施、由山丘及山洞組成的探索隧道及6組不同高度的滑梯，最高的一組滑梯更高達3.8米！

    點擊圖片放大
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作為旺角標誌性的樂園，其設計意念取材自旺角著名的雀仔街及花墟，融入地區本土特色，以雀鳥及花卉作主題，同時糅合環保概念，包括循環再用安全地墊的玩樂設施、提倡可再生能源的流動裝置充電設施、活用水資源的飲水機，以及善用綠化資源的休閒空間等，打造九龍區最型綠色玩樂天堂！舊安全地墊被拆除後，於現場堆疊成斜坡結構，再以地墊膠粒覆蓋，提供底層緩震效能及造出流暢的斜坡造形。

除一系列遊樂設施，樂園添加動植物生態及多元環保概念，實行寓教於樂。（商場提供）

園內的「活力充電區」安裝多架充電健身動感單車，設施附帶電子充電座，只需要自備充電線就可以免費使用，鼓勵親子多做運動，將再生能源融入日常生活中，加強環保意識。

MOKO 動樂園

開幕嘉年華︰11月19至21日、27及28日、12月24至26日

時間：2pm-5pm

地點：MOKO 新世紀廣場 L3樓層MOKO 動樂園! 

平日開放時間：10am-7pm

記者：李越樺

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