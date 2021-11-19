【搵鬼去電視城】劉倬昕直踩鬼王衙門聞怪聲　王虹茵半夜跳神功戲嚇破膽

▲ 劉倬昕跟王虹茵深入TVB「猛鬼之地」。

無綫J2逢周一晚播出實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》，由一班後生仔女擔任「探靈勇者」，與「靈異顧問」徐加晴及Jessica Yau齊齊深入傳聞中電視城「猛鬼之地」，而下周一播映的一集負責出戰的「探靈勇者」有劉倬昕（Samlau）及黃翠瑩（Verena），二人分別到衙門及佛寺探靈！

今集Jessica會點出古裝街最強靈體—「衙門鬼王」所在地，解構其成因及外型之餘，亦分享了一則真人真事；Jessica透露由於整隊工作人員，除了巡查古裝街的保安，全部在拍攝前都有裝香及向鬼王及亡靈等打招呼確保安心及平安，結果保安即晚遇上怪事！

▲ 拍攝期間因為出現離奇的木門開關聲，Samlau一度嚇至木無表情。（TVB提供）

由於衙門是鬼王所在地，Samlau透露兩位「靈異顧問」事前特別叮囑她別作任何「挑機」，故Samlau整晚只在衙門內摸黑遊走；感覺較大膽的她，當發現衙門二樓被封時，即拿掉「封木」勇闖禁地，期間更數度聽到怪聲及木門開關的聲音；由於現場沒有其他人，Samlau即忍不住打了多個冷震。

探靈期間，Samlau還發現大量骨灰罈及白燈籠，單看畫面已讓人不寒而慄。

▲ 今次嘅搖鈴挑戰，Verena全程都係乸埋口面做。（TVB提供）

至於Verena則負責走訪佛寺，雖然探「佛」感覺相對較輕鬆，但Verena數度表現驚慌，不過她最終還是應製作組要求、完成在佛像前搖鈴的挑戰。

另外節目結尾， 王虹茵送上驚喜，繼半夜點蠟燭望鏡批蘋果後，王虹茵又創經典。

▲ （TVB提供）

出名筋骨柔軟的Sharlene特意穿起古裝，於半夜時分在古裝街大跳神功戲，施展其拗腰實力及一字馬功力，睇頭十足！

不過由於現場燈光詭異，Sharlene跳神功戲期間多番感到「嚇破膽」。