【快速測試】Ian@Mirror代言快速測試系統　安坐家中20分鐘即知新冠病毒測試結果

▲ Mirror成員Ian陽光男孩的形象深入民心，近日為快速測試系統產品作代言人。（Prenetics提供相片）

香港新冠疫情目前仍有零星輸入個案，做足檢疫工夫仍不可少。基因及診斷檢測公司Prenetics採用英國牛津大學研發科技，推出Circle HealthPod COVID-19家用檢測系統，準確度達98.4%，可檢測99.9%已知的新冠病毒毒株，包括Delta變種病毒。利用核酸擴增測試，以鼻腔拭子收集樣本，只需約20分鐘，即可於裝置或手機應用程式得知PCR檢測標準病毒檢測結果，方便又快速。

Prenetics最近找來人氣男團Mirror成員陳卓賢（Ian）擔任產品大使及演繹廣告歌曲，為Circle HealthPod COVID-19快速測試系統推出全新廣告。

Circle HealthPod試用套裝包括一個HealthPod及免費贈送單個分子囊（港幣$990）、Circle HealthPod試用套裝及5個分子囊（$1,649）。由即日起，Circle HealthPod將以各種套裝形式於網上circlepod.co、Circle Labs門市、屈臣氏指定駐店藥房分店及綫上有售。

記者：周美好