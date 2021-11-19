【梅艷芳】MIRROR+ERROR+P1X3L佩服梅姐　王丹妮初見偶像肥仔超緊張

▲ MIRROR、ERROR、P1X3L成員支持電影《梅艷芳》。

感動人心的電影《梅艷芳》，甫上畫隨即取得理想票房佳績，同時贏盡觀眾口碑，圈中內外都趕緊到戲院一睹這齣講述梅姐一生的精彩電影，同時欣賞王丹妮（Louise）的細膩演出。

多位年輕偶像包括ERROR的何啟華（阿Dee）、保錡及梁業（肥仔），MIRROR的邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie），與組合P1X3L的葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）及吳啟洋（Phoebus），與及李敏（Ranya），於日前一起去到戲院欣賞《梅艷芳》，並與女主角王丹妮見面。

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ERROR齊讚王丹妮

原來肥仔是Louise的偶像，她在未見面之前顯得心情緊張，趕緊去見偶像的路程上更緊張得走錯路，在拍照時Louise主動與肥仔握手並邀請對方合照。

至於肥仔看過Louise的演出後，都給對方「心心」以作鼓勵。

ERROR三子看過《梅艷芳》後深受感動兼大讚，肥仔更表示感動得不知如何說起，阿Dee說：「梅艷芳這三個字不單止是偶像、明星，我覺得是香港歷史一部份，尤其是我們藝人看到非常有共鳴，就算是普通一個香港人，回顧梅艷芳經歷的一生，在這時段都會找到一些共鳴，是激動人心。」

保錡對有份演出的阿Dee說：「Dee哥出場部份我們特別感動，我認為演員候選提名一定有你份，你扮的聲音及演技甚有復古的味道。」

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組合P1X3L的葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）及吳啟洋（Phoebus）在看過電影《梅艷芳》後，一起哼出《夕陽之歌》，Marco說：「最尾奏起《夕陽之歌》音樂，是令我流更多的眼淚，整套電影的音樂都很觸動人。」

MIRROR的邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie）亦深深被電影感動。Frankie更表示梅姐啟發了他：「看過電影後了解到，當時要成為偶像是非常困難，要好有信念才做到，睇完電影後非常佩服梅姐。」

Tiger則對電影中梅姐最尾的演唱會感到非常難忘：「要數最難忘就是梅姐最尾的一場演唱會，她獻唱《夕陽之歌》，走上樓梯時的一個回眸。這一幕令我好奇想看看是怎樣拍攝到。」