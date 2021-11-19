  • 24°C
香港時間 : 20211119日 (週五) 14:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【梅艷芳】MIRROR+ERROR+P1X3L佩服梅姐　王丹妮初見偶像肥仔超緊張

娛樂 12:30 2021/11/19

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

MIRROR、ERROR、P1X3L成員支持電影《梅艷芳》。

感動人心的電影《梅艷芳》，甫上畫隨即取得理想票房佳績，同時贏盡觀眾口碑，圈中內外都趕緊到戲院一睹這齣講述梅姐一生的精彩電影，同時欣賞王丹妮（Louise）的細膩演出。

多位年輕偶像包括ERROR的何啟華（阿Dee）、保錡及梁業（肥仔），MIRROR的邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie），與組合P1X3L的葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）及吳啟洋（Phoebus），與及李敏（Ranya），於日前一起去到戲院欣賞《梅艷芳》，並與女主角王丹妮見面。

【梅艷芳】王丹妮從名模成影壇矚目新星　勇敢單親媽媽Louise遇真命天子羅孝勇

ERROR齊讚王丹妮

原來肥仔是Louise的偶像，她在未見面之前顯得心情緊張，趕緊去見偶像的路程上更緊張得走錯路，在拍照時Louise主動與肥仔握手並邀請對方合照。

至於肥仔看過Louise的演出後，都給對方「心心」以作鼓勵。

ERROR三子看過《梅艷芳》後深受感動兼大讚，肥仔更表示感動得不知如何說起，阿Dee說：「梅艷芳這三個字不單止是偶像、明星，我覺得是香港歷史一部份，尤其是我們藝人看到非常有共鳴，就算是普通一個香港人，回顧梅艷芳經歷的一生，在這時段都會找到一些共鳴，是激動人心。」

保錡對有份演出的阿Dee說：「Dee哥出場部份我們特別感動，我認為演員候選提名一定有你份，你扮的聲音及演技甚有復古的味道。」

最新影片推介：曾志偉專訪

組合P1X3L的葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）及吳啟洋（Phoebus）在看過電影《梅艷芳》後，一起哼出《夕陽之歌》，Marco說：「最尾奏起《夕陽之歌》音樂，是令我流更多的眼淚，整套電影的音樂都很觸動人。」

MIRROR的邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie）亦深深被電影感動。Frankie更表示梅姐啟發了他：「看過電影後了解到，當時要成為偶像是非常困難，要好有信念才做到，睇完電影後非常佩服梅姐。」

Tiger則對電影中梅姐最尾的演唱會感到非常難忘：「要數最難忘就是梅姐最尾的一場演唱會，她獻唱《夕陽之歌》，走上樓梯時的一個回眸。這一幕令我好奇想看看是怎樣拍攝到。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【梅艷芳】廖子妤演梅愛芳觸動觀眾　Fish從大馬來港追夢為藝術全裸演出
18:12 2021/11/15
【梅艷芳】廖子妤演梅愛芳觸動觀眾　Fish從大馬來港追夢為藝術全裸演出
【梅艷芳】羅敏莊女兒演童年梅姐甚搶鏡 　陳禛5歲已上紅館又唱又跳
10:52 2021/11/14
【梅艷芳】羅敏莊女兒演童年梅姐甚搶鏡 　陳禛5歲已上紅館又唱又跳
【梅艷芳】近藤真彥曾讓梅姐陷苦戀　56歲負心漢背妻偷食終毀事業
17:01 2021/11/17
【梅艷芳】近藤真彥曾讓梅姐陷苦戀　56歲負心漢背妻偷食終毀事業

你可能感興趣

【梅艷芳】廖子妤演梅愛芳觸動觀眾　Fish從大馬來港追夢為藝術全裸演出
18:12 2021/11/15
【梅艷芳】廖子妤演梅愛芳觸動觀眾　Fish從大馬來港追夢為藝術全裸演出
【梅艷芳】羅敏莊女兒演童年梅姐甚搶鏡 　陳禛5歲已上紅館又唱又跳
10:52 2021/11/14
【梅艷芳】羅敏莊女兒演童年梅姐甚搶鏡 　陳禛5歲已上紅館又唱又跳
【梅艷芳】近藤真彥曾讓梅姐陷苦戀　56歲負心漢背妻偷食終毀事業
17:01 2021/11/17
【梅艷芳】近藤真彥曾讓梅姐陷苦戀　56歲負心漢背妻偷食終毀事業
電影 何啟華 梁業 吳保錡 梅艷芳 王丹妮 Error Mirror

最高瀏覽

【女人自強】張柏芝罕曬母子照Lucas暴風成長　單親媽心聲︰是我用青春換來的寶貝
17:38 2021/11/18
【女人自強】張柏芝罕曬母子照Lucas暴風成長　單親媽心聲︰是我用青春換來的寶貝
【第一爐香】梁洛施久休復出凍齡如少女　三孩之母為家庭再添新成員
11:18 2021/11/18
【第一爐香】梁洛施久休復出凍齡如少女　三孩之母為家庭再添新成員
【超市大搜查】日本雜誌比拼$360以下平價面霜　冠軍面霜保濕力滿分【附完整名單】
17:32 2021/02/25
【超市大搜查】日本雜誌比拼$360以下平價面霜　冠軍面霜保濕力滿分【附完整名單】