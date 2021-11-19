【神童一生】「東方神童」13歲跳級升大學　讀碩士欠自理能力被退學38歲病逝

▲ 有「東方神童」之稱的魏永康近日病逝，終年38歲。

有「東方神童」之稱的魏永康近日病逝，終年38歲，其傳奇一生再次為人談論。魏永康2歲識逾1000字，4歲學完初中課程，13歲跳級升讀大學，可是在神童的光環下，他的生活及學習路並不盡如人意。

2歲識逾1000字 4歲學完初中課程

綜合內地傳媒報道，本周三（17日）魏永康的妻子付碧在社交媒體發布訃告，證實丈夫於11月9日因突發疾病離世，享年38歲。她在回帖中不捨表示，「我再也見不到你的笑容了」，並上載丈夫生前與女兒的生活照。

魏永康1983年出生於湖南岳陽華容，父親魏炳南是一名退伍軍人，母親曾學梅則在百貨公司任職。媽媽在兒子兩三個月大時已教他認字，又讀唐詩給他聽，天資聰穎的魏永康2歲時已懂逾1,000個中文字。他的學習進程比別人快得多，4歲基本上學完初中課程，小學只讀了二年級和六年級，8歲入讀縣重點中學。

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13歲跳級讀大學 碩士生不懂穿衣

直至魏永康13歲以高分考入湘潭大學物理系，成為當時湖南年紀最小的大學生。2000年，17歲的魏永康被中國科學院（簡稱中科院）高能物理研究所破格錄取，連讀碩士博士。不過，2003年中科院勸退魏永康，因他欠缺生活自理能力，他當時還沒拿到碩士學位，自此回歸平淡的生活。

媽媽對兒子被退學感到自責，她過去為了兒子能專心讀書，除照顧他的起居飲食外，不必他負責任何家事。魏永康就讀湘潭大學時，媽媽就一直「陪讀」照顧他，只是他後來獨自到北京中科院讀書，媽媽未能同行。他在北京的第一年冬天，根本不知道該怎麼穿衣服，試過只穿薄衣和拖鞋外出散步，加上他社交能力未如理想，不懂與人相處，最終黯然結束學習生涯。

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媽媽反思教育方法

20歲的魏永康退學後，媽媽曾反思自己對兒子的教育方法，開始讓兒子做家務，並學習自理。魏永康之後找到工作，生活如一般打工仔，但他最大心願是重返校園，只因讀書是他的專長與興趣。

魏永康後來認識了付碧，並於2008年結婚，婚後育有一對子女。付碧曾表示，丈夫早已由神童變成懂得生活的丈夫，比以前開朗得多。原本一家四口過著幸福的生活，可是魏永康不幸驟逝，家庭發生巨變。

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責任編輯：王明芳