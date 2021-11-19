【昏迷女童】植物人天瑜可自行呼吸有進步　預計12月即日來回出院接受中醫治療

▲ 植物人天瑜可自行呼吸，預計下月可即日來回出院接受中醫治療。

本港6歲女童周天瑜因醫療事故淪為植物人，至今卧床約18個月，周爸爸昨日分享了好消息，天瑜叻女有進行，最新狀況是可以不用呼吸機而自行呼吸，預計12月可以以即日來回形式短時間出院，將接受中醫治療，消息令人鼓舞。

醫療事故昏迷不醒

本港6歲女童天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤，惟去年於瑪麗醫院進行切除腫瘤手術期間出現醫療事故，家人指院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人，至今卧床約18個月。

家人在追究涉事醫院的同時，周爸爸成立了網上群組，不斷更新女兒情況。周爸爸昨日（18日）公布了一些好消息及女兒的最新狀況，最近忙著為天瑜的岀院工作鋪路，家人都在學習一些護理技巧，以便岀院後可以親自照顧天瑜，也上了一個急救課程，學了心肺復甦術（CPR），並已取得相關證書。

▲ 不少熱心市民送上公仔、掛飾為天瑜打氣。（天瑜醫療事故關注組圖片）

預計12月出院接受中醫治療

一切順利的話，預計今年12月底至明年1月，天瑜可以以即日來回的方式短暫時間岀院，接受中醫的治療。現在除了黃天賜醫師外，經朋友介紹，家人也咨詢了一位劉醫師，該醫師曾先後在台灣和香港治好兩位植物人，希望可以為天瑜爭取最好的治療。

另一方面，醫院已為天瑜轉換了更大的獨立房間，有窗户，天瑜現在每天都可以跟太陽伯伯打招呼。

爸爸坦言長遠來説希望把天瑜接回家裡照顧，一家團聚，但要先得到房署調遷更大的單位，目前還在輪候中。

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不需用呼吸機可自行呼吸

帖文同時上載了一段長逾1分鐘的影片，爸爸在昨日探訪女兒時拍攝，他跟關心天瑜的市民講述女兒的情況，天瑜很叻坐在櫈上，不用整天躺著，以及可以自己呼吸，不需要用呼吸機，有好大進步，愈來愈叻。

同時，爸爸鼓勵女兒再繼續加油，承諾帶愛女回家，表示一家人很掛住天瑜。

你要爭氣啲，加油，好唔好？爸爸唔會呃你㗎，爸爸同你勾手指尾，爸爸喺度應承天瑜，爸爸會盡最大嘅努力帶天瑜返屋企，可以同哥哥玩，好唔好？

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責任編輯︰顏紫燕