【父親虐兒】31歲父疑因女兒地上小便而施虐　被判18個月感化令

▲ 地盤工因女兒在地上小便而虐打女兒被判感化。

有虐兒前科的31歲男地盤工涉於2021年8月，對其智力有問題的7歲女兒施虐，令她的面及背部有瘀傷。被告早前承認1項對所看管兒童故意襲擊罪，今（19日）於東區裁判法院判處18個月感化令。裁判官指被告干犯的罪行嚴重，但鑒於相關報告正面，給予被告1次機會。

涉案31歲被告，報稱地盤工人，他早前承認1項對所看管兒童故意襲擊罪。控罪指被告於2021年8月2日，在西環德輔道西的寓所單位內，故意襲擊其7歲女兒，其方式相當可能令她受到不必要的健康損害。

辯方今求情指，被告的社會服務令報告、背景報告及感化官報告指出，被告幼時遭父母體罰及欠缺管教，而被告現時家庭經濟緊拙，他育有3名子女，惟當中2名子女需特別照顧，令被告承受很大壓力。

辯方續指，早前已有建議要求被告心理輔導，但被告未有進行心理輔導，反映被告對自己問題的認知不足。感化報告亦建議被告接受為期18個月的感化令，並接受精神科治療，而被告亦明白這是最後1次機會。

裁判官判刑時指，被告干犯的罪行嚴重，但鑒於相關報告正面，故給予被告1次機會。裁判官遂判處18個月感化令，期間被告需接受感化官指示居住、工作及參加社區活動，並接受心理醫生、精神科治療。

案情指，被告與台灣籍妻子育有2子1女，兩名兒子現年8歲及3歲，7歲女兒有言語精神障礙及發展遲緩，一家五口自2018年起居於西營盤一單位。今年8月2日，妻子發現女兒的面及背部有瘀傷，被告在妻子質問下稱因他女兒頑皮而生氣，於是動手。妻子同日帶女兒到瑪麗醫院驗傷後數天出院。被告同月9日被捕，並警誡下稱因女兒在地小便而徒手打她6下。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟