【Staycation】愉景灣酒店推Monchhichi住宿度佳節　包Monchhichi主題工作坊連下午茶【內附連結】

▲ Klook與香港愉景灣酒店再度攜手推出Monchhichi主題Staycation。(Klook 提供)

Monchhichi 又會在今個冬日現身愉景灣了，Klook與香港愉景灣酒店再度攜手推出Monchhichi主題Staycation，酒店將瞬間化身為Monchhichi 小天地。由大堂到餐廳，去到主題樓層及客房內，以至鄰近的愉景灣溜冰場都可看到Monchhichi 的蹤影。是次「Monchhichi MAKE-A-WISH」主題住宿計劃橫跨聖誕節、除夕、農曆新年及情人節。

大堂內除了佈滿節日氣氛佈置外，亦擺放了童話故事中的華麗馬車裝飾及掛滿願望牌的許願板，讓大家盡情打卡。進入專屬主題樓層後，更有11張以不同造型為主題的Monchhichi相片曾列於走廊，房間更有四款主題佈置，包括雪祭、花見、溫泉和初詣，入住客人將被隨機安排到主題客房，為旅程帶來多一份驚喜和神秘感。主題房間內除放置了Monchhichi公仔及卡通造型暖手抱枕外，更於玻璃窗、鏡貼、沐浴簾等設有一系列主題佈置。

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住宿低至人均$898起，凡入住主題Staycation的客人即可參加充滿Monchhichi元素的工作坊，包括幸運星工作坊或Monchhichi造型薑餅 / 曲奇餅工作坊。另外更可歎Monchhichi主題下午茶，連一系列精緻可口的Monchhichi造型茶點。更可獲贈Monchhichi主題造型矽膠套連搓手液一支。

另外每房亦可獲贈Monchhichi拖鞋兩雙及主題砌圖一份，讓你旅程後也可以回家留念。

Monchhichi MAKE-A-WISH主題住宿優惠

MONCHHICHI主題山景房 + 早餐 + MONCHHICHI主題雙人下午茶套餐/自助餐每晚$1,795起（原價$2,732起），即可入住山景大床/雙床房，連入住當日於Cafébord de Mer & Lounge享用雙人MONCHHICHI主題下午茶*及翌日享雙人自助早餐。入住客人更可於入住當日參加Monchhichi主題工作坊**，連每房獲贈Monchhichi拖鞋兩雙及主題砌圖一份，以及Monchhichi主題造型矽膠套連搓手液兩支。

▲ 每房獲贈Monchhichi的禮物。(Klook 提供)

其他房型推介：

主題海景大床 / 雙床房：$2,213起

主題海景豪華大床房：$2,527起

主題全海景豪華大床房：$2,736起

限時開賣日期：即日起接受預訂；入住日期：12月1日至2022年2月28日

Klook獨家：Monchhichi主題下午茶亦接受獨立訂購，

● Monchhichi 下午茶套餐：$438（兩位用）

● Monchhichi 下午茶自助餐：每位$317 （大小同價）

● Monchhichi與你聖誕茶聚（12月15日）：$548

Monchhichi會以聖誕造型親臨愉景灣酒店與客人茶聚合照

預訂日期：即日起接受預訂，享用日期：12月1日至2022年2月28日

預訂詳情請按此Klook官方網站、旅遊網誌，或登入Klook Facebook 專頁

記者：郭秀芳