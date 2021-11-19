【商場優惠】恒隆地產推出跨商場冬日聖誕大激賞　消費送電子優惠券＋積分換Dyson冷暖風扇

▲ 恒隆地產推出跨商場冬日大激賞「hello Christmas! 」。（商場提供）

臨近聖誕佳節，恒隆地產推出跨商場冬日大激賞「hello Christmas!」，hello恒隆商場獎賞計劃會員活動期間，在恒隆地產旗下商場的商戶以電子消費滿指定金額，即送聖誕電子優惠券，並連續6周為會員送上過百份禮遇，Fashion Walk更有額外獎賞，與大眾一同歡度佳節。

由即日起至2022年1月2日推廣期內，hello會員只需在恒隆商場包括 Fashion Walk、中環物業（包括都爹利街1號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈）、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場及康怡廣場的指定商戶，單日累積電子消費淨額滿$1,500或$1,000 ，即可分別獲$100或$50聖誕電子優惠券。

▲ hello會員於Fashion Walk消費滿指定金額，可獲贈Charlotte Tilbury假日套裝一份。（商場提供）





恒隆地產更為hello會員送上一系列精采禮遇，由即日起連續6星期，會員可透過恒隆商場手機應用程式以優惠積分換領過百份獎賞，當中包括Dyson Hot + Cool AM09 風扇暖風機、iPad、Max Mara飾物等禮品，以及一系列商戶電子現金券。

此外由即日起11月30日期間，hello會員於Fashion Walk單日單次淨額電子消費滿$12,000，即可獲贈Charlotte Tilbury假日套裝一份（價值$1,200）。而由12月1日至2022年1月2日期間，單日單次淨額電子消費滿$6,000，即可獲贈精美禮品一份，多重禮遇賞不斷，為大家送上難忘的聖誕及除夕。

記者︰黃依情