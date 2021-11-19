【全民造星IV】紋身師安希婷慘遭台灣前夫家暴　獨力撫養兒子不忘追夢

▲ 已為人母的24歲紋身師安希婷成功躋身60強。

ViuTV《全民造星IV》已先後進行多場一對一對決，昨晚（11月18日）播出的《全民造星IV》內，有已為人母的24歲紋身師安希婷，與陳玥伶（小砂）對戰。

安希婷以一身型格打扮說唱《漂向北方》，成功躋身60強。年紀輕輕的安希婷原來曾經歷過家暴事件，一直堅強地陪伴兒子成長。

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安希婷為紋身師

「紋身」可謂安希婷的標記，她早在17歲就已經拜師學紋身，於2017年開設紋身店，更於《第一屆香港紋身小姐》奪得「Levi’s 演繹大獎」、「香港紋身小姐」兩獎。

曾參演過劇集《守護神之保險調查》、主持ViuTV節目《Girls Talk》，她參加《造星》就是希望做明星、加入女團，她說：「唔好怕我有紋身，我好好人。」

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獨力撫養兒子

《全民造星IV》在節目中播出安希婷與兒子Jayden的相片，她在鏡頭前鼓勵一眾媽媽：「想同所有做咗媽媽嘅女性朋友講一句，我地生咗小朋友已經好偉大，點解仲要剝削我地追夢嘅權利」。

安希婷也有向兒子就了一番話，聽著也令人感動：「媽咪今日帶住你去追一個夢想，希望將來等你大個後一樣可以帶住媽咪去追你想追嘅夢想。」

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曾遭前夫家暴

安希婷於2019年台灣著名街頭藝人練懿樂結婚，於2019年年尾誕下兒子Jayden。一家三口於台灣生活，直至2020年10月，希婷於社交平台大爆被丈夫家暴的經過。後來，夫妻二人再次因照顧小朋友而拿利器，需再次報警處理。

事件曝光後，練懿樂被網民狙擊，他回覆網民留言時否認對太太使用暴力。在2020年12月31日，法庭更向希婷頒發「保護令」，當時希婷亦在Instagram寫道：「法律証明了我沒有抹黑，所講的都是事實，還了我一個公道。」

直至2020年11月搬離與丈夫的同住居所，於今年2月正式離婚，希婷與兒子回港生活。

她現時參加《全民造星IV》之餘，也有在香港開設紋身店，也不時唱Cover，全力追夢！

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