【暴龍哥】為不滿《無賴》被改歌詞事件回應　鄭中基澄清已沒再嬲TVB

▲ 鄭中基出席活動，回應對TVB的看法。

鄭中基（Ronald）昨日和森美獲邀出席單一麥芽威士忌 「The Singleton Gallery」期間限定店開幕活動，跟司儀強尼分享美酒及育兒心得，而早前曾在網上憶述曾因被TVB改《無賴》一詞而生氣的鄭中基，亦親身回應事件。

鄭中基早前在網上拍片爆seed，指當年曾不滿TVB在拍MV時要求他更改《無賴》歌詞，更稱「唔妥TVB到而家！」言論在網上瘋傳，鄭中基便向傳媒坦言沒想過有那麼大回響。

▲ 鄭中基和森美出席品酒活動。

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當年有合約才做《美女廚房》

對於有網民指為何當年不滿TVB卻照做《美女廚房》，鄭中基解畫當年因跟唱片公司及TVB有合約在身，他要尊重合約精神，不能不做。「一來不負責任，二來真係唔得㗎嘛！」但他強調自由身後沒再亮相TVB。「因為覺得無綫此舉除對歌手，也對負責填詞的李峻一非常不尊重。」

不過，鄭中基指現在已怒氣全消，而之後再沒有同類事件發生，被問日後會否再上TVB，他稱短時間內沒有檔期，合作問題交由自己公司同事處理。

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另外，活動上森美提到兒子現年18歲，已「大個仔」，可跟他一起小飲一杯喝酒聊天，親子關係昇華到另一階段。

Ronald笑說：「我而家冇乜quota飲酒，所以會揀啲靚酒嚟品嘗！」Ronald兒子已經6歲，上學後成長了不少，被問到與兒子關係有沒有生疏，Ronald說：「好彩冇！佢咩都同我講！」

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至於有沒有教兒子幾招識女同學，Ronald說：「唔洗我教啦！老師話佢好多女仔朋友呀！」聽到森美與兒子亦父亦友之關係，Ronald表示非常羨慕，期望兒子長大後也可以把酒暢談。

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