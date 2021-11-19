【第三針疫苗】政府增購100萬劑復必泰疫苗　以應付第三劑疫苗接種

▲ 政府公布已增購100萬劑復必泰疫苗以推行第三劑新冠疫苗接種計劃。（資料圖片）

政府今日（19日）公布已增購100萬劑復必泰疫苗以推行第三劑新冠疫苗接種計劃。連同已付運抵港的750萬劑，政府合共採購850萬劑復必泰疫苗。復星醫藥已於今早將BioNTech製造並於德國Baxter廠房封裝的該批增購疫苗付運抵港。

港府再增購復必泰疫苗約90萬劑次今抵港 專家倡盡早安排復必泰第三針:【下一頁】

政府指出，新一批復必泰疫苗今日抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。這批疫苗的藥瓶標籤包含英文及簡體中文，但有關批次均由相同製造商及廠房以相同規格在德國製造及封裝。

政府指增購100萬劑復必泰疫苗是為了應付逐步推行的第三劑新冠疫苗接種計劃，同時呼籲尚未接種第一、二劑疫苗的市民盡快接種疫苗，以保障自己、家庭及他人的健康。此外，稍後時間將有更多市民符合於接種第二劑疫苗六個月後接種第三劑的資格，如果要同時照顧拖延到當時才接種第一、二劑疫苗的市民，屆時無論在預約接種或疫苗供應方面，均不能排除會出現緊張的情況。

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記者：伍瑋瑋