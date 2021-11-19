【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　自辯稱遭事主打罵後一片空白

▲ 無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審，自辯稱遭事主打罵後一片空白。（資料圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳案今（19日）於高等法院續審。涉案被告今出庭自辯稱，他向來有情緒問題而需服藥，案發當晚亦曾喝酒。被告又聲稱案發時隨口說了一句「光復台灣」後便遭事主等人打罵，腦內一片空白，再有記憶時已被鎖上手銬。

涉案被告陳真（51歲）今出庭自辯，他供稱自己於廣東省出生，父母、胞姊和長女現在身處美國，而他則與妻子及幼女居於太古城。夫婦二人早年從事服裝生意，唯於2004年生意失敗，他便改為從事地產買賣，隨後於2011年來港定居，並依靠投資及租金收入維生。

被告又指自己對中國和台灣等政治議題沒什興趣，只關注賺錢或家人，他亦知道2019年香港發生社會運動，他對此並不反感，只是看不懂，亦認為示威者不應堵路。他形容當時他正忙著處理準備與家人去旅行的事。

被告又表示他不時會情緒低落，因為想起從前做生意的日子，會覺得自己現在誤了別人，很自卑。被告自2012年起有向東區尤德那打素醫院精神科求醫，並一直有服藥，亦自2011至2012年起因失眠而有喝酒的習慣。

2019年11月3日案發當日，被告亦有服藥，而他出門前曾在家喝過白酒和啤酒，後來因妻子帶朋友回家，他為免不便而出門到健身室洗澡及焗桑拿。被告續指，他在回家途中經過太古城，聽到很多人在嘈吵，但他因為耳朵不好而聽不清楚那些人在說什麼，但他聽到有人說「光復香港」之類的說話。

被告指，他走到商場門口時，隨口說了一句「光復台灣」，後面便傳來責罵聲，罵他叫什麼，被告聽不懂對方說什麼，於是以廣東話回應「唔知你講乜嘢」，便繼續向前走，但對方卻一直追上來，「對我說，你嗌乜嘢，呢度係香港，你大陸仔，返大陸」。被告繼續走，但兩名女子繼續指罵他，男子更衝上前打他，被告遭其中1名女子拉著右上臂，被告形容自己當時「很緊張，很害怕，腦內一片空白」，再有記憶的時候，被告已被鎖上手銬，並有警察指他傷人。被告表示「我記不起來，沒印象」，後來其妻子到場，向他展示手機，他才看見自己傷人。案件下午續審。

涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

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記者：楊詠渝