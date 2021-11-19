【歌手 • 門】與岑寧兒成打機戰友　陳蕾分享音樂路上高低起伏

▲ 陳蕾（Panther ）及岑寧兒（Yoyo）為《歌手 • 門》S2的首集擔任嘉賓。（ViuTV提供）

ViuTV全新一輯《歌手 • 門》S2將於下星期一（22日）起，逢星期一至五晚上11時播出。首集邀得陳蕾（Panther ）及岑寧兒（Yoyo）擔任嘉賓，跟觀眾分享她們的音樂路。

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▲ 陳蕾（Panther ）。（ViuTV提供）

陳蕾+岑寧兒任嘉賓

節目透過訪談讓觀眾認識各歌手的心路歷程。觀眾可能從一首歌認識該位歌手，但這個印像或者會被定型，甚至隨著時間而遺忘或者扭曲。節目將邀請7組歌手單位，細說他們歌曲/歌手生涯背後故事，以及歌手們背後團隊鮮為人知的音樂歷程。

第一集邀來兩位在香港與外地兜轉的歌手──陳蕾（Panther ）及岑寧兒（Yoyo）。

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▲ 岑寧兒（Yoyo）。（ViuTV提供）

細談音樂路

從來沒有立志成為歌手的陳蕾因為陪伴朋友而參加選秀節目，開始了超過10年的音樂之路。先後與電視台﹅兩間著名唱片公司簽約，陳蕾卻並未因此發展鴻圖，甚至萌生退回家鄉的念頭。

直到與新唱片公司簽約，陳蕾才開始找到自己在樂壇上的定位。陳蕾於節目裡分享曾經為了做音樂，有整整一年時間，月薪不足5位數，所以生活上都很節儉，曾在用膳時，因為要加2蚊轉凍飲都糾結一番。

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於廣州長大的陳蕾又分享目前於香港工作要申請工作證，陳蕾笑言：｢疫情期間，都要出境激活工作證，我宜家都拎唔到消費券，哩D時刻會覺得我仍然係一個外人，而家仲爭少少，我都好需要政府資助。｣



另一方面，從台灣回到香港的Yoyo，在一次工作場合結識了陳蕾，更因而成為了打機場上的戰友。