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【星二代尖子】駱達華女兒上海最貴國際學校畢業　才藝出眾獲英國2大名學府取錄

尖子教室 17:01 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

「TVB御用奸人」駱達華的女兒駱欣言才藝出眾，獲英國2大名牌大學取錄。

有「TVB御用奸人」之稱的前TVB藝員駱達華北上發展多年，撈得風生水起，並成家立室迎娶內地演員盧燕，誕下一女駱欣言（Natalie），一家三口定居上海。駱達華錫女錫到燶，供女兒入讀上海最貴的國際學校，他日前又分享女兒在家練習大提琴的影片，留言派心心讚賞。

片段由駱達華拍攝，走上大宅梯級進入房間，見到Natalie正在練習拉大提琴。片段亦曝光了大宅環境，大宅有樓梯即不止一層，而室內雖放滿凌亂雜物，但仍可見到空間寬闊、裝修簡約。

駱達華一家三口定居上海，全力在內地發展。（微博圖片）

Natalie除擅長拉大提琴之外，還會彈古箏、Beat-box、打籃球等。近年她有意入娛樂圈發展，她與父母不時現身內地綜藝節目，被大讚顏值高，駱達華也曾表態不反對女兒入行，但必須先完成學業。

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57歲的駱達華當年憑著劇集《陀槍師姐》演人格分裂的變態殺手一角，令人印象深刻，並因多次在劇集演出奸角，獲封為「TVB御用奸人」。

最新影片︰余翠怡患癌截肢五戰殘奧首次失落獎牌　不退役不認輸明年每月一比賽

駱達華自離開TVB後轉往內地發展名利雙收，有能力供養女兒讀上海最貴的國際學校「上海惠靈頓國際學校」（Wellington College International Shanghai），是英國惠靈頓公學在內地的第二間分校。

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上海惠靈頓每年學費40萬

據學校網頁顯示，惠靈頓每年學費由N班的25.2萬（約30.8萬港元）至Year 12及13的33.8萬人民幣（約41.2萬港元），同年級學費，比起上海哈羅國際學校（Harrow International School Shanghai）更高昂。

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Natalie早於去年畢業，並與同學們一起四出慶祝，但受疫情影響，畢業典禮延至今年6月才舉行。媽媽盧燕早前分享了畢業典禮的照片，並表示延遲了一年入大學，不欲女兒上網課，在保留學籍下，女兒今年先分別到BCG諮詢戰略公司和英國英士律師事務所實習。一年實習期已結束，Natalie即將前往英國讀書，盧燕大表不捨。

回想去年當我在網上聽到畢業典禮的音樂時，眼前閃過了她從幼兒園、小學、中學每一次的畢業典禮……寶貝從一開始就在教我如何成為一個母親，等我終於有些感悟到了做母親的真諦，她已經都成人了。智慧的到達，似乎永遠太晚。

倫敦大學學院（UCL）及倫敦政治經濟學院（LSE）的取錄電郵。（微博圖片）

英名府UCL及LSE二揀一

Natalie去年透露已獲得英國著名學府倫敦大學學院（University College London，UCL）及倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science，LSE）取錄，同樣是歷史相關學系，Natalie更上載了兩間學校的取錄電郵截圖作證明，但未有透露最終選讀哪一間。

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責任編輯︰王明芳

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