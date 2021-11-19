【一表人才】177cm 譚旻萱擔任Edan MV女主角　中學重170磅被叫「坦克」一招變廣告女神

▲ Mandy 中學重170磅被叫「坦克」，用一招變廣告女神！

20歲的模特兒譚旻萱（Mandy）近日爆紅！皆因Mandy 出演MIRROR成員Edan（呂爵安）的個人單曲《E先生連環不幸事件》MV女主角後人氣急升。就連昨日Edan與華語情歌王子邱鋒澤（18日）推出的全新單曲《一表人才》（廣東話版）以及《年青有為》（國語版）中，也擔當MV女主角，不過外表清純、身形高挑的她，原來在中學時期卻擁77kg（約170磅）的身形！

▲ 「阿強」陪跑令Mandy減肥成功！（圖片來源：譚旻萱instagram）

入行一年多的Mandy於去年出演過Dear Jane《哀的美敦書》MV，之後再參演Edan《E先生連環不幸事件》MV女主角，粉絲人數急增，現時追蹤人數有4萬人！但擁有苗條身材的她，在中學時期體重達77kg（約170磅），為了減肥，她會打籃球及跳舞減磅。

減肥過程不太順利，更兩度「復肥」，不過幸得「阿強」支持，重拾苗條身材，更直認「阿強」是她人生中很重要的人！而「阿強」其實是一隻八哥犬，愛犬令她減肥成功。Mandy坦言，自己不喜歡跑步，沒有恆心，但因為帶「阿強」跑步時，發現「阿強」在她前面跑，很可愛，因此「阿強」的陪伴令她感到十分開心。

▲ Mandy讀書時被推薦入籃球校隊，會打籃球減磅。（圖片來源：譚旻萱instagram）

Mandy指「阿強」令她的人生變得更完整，「阿強」的陪跑令她減肥成功！身形高達177cm的她指，身高是遺傳父母，讀書時被推薦入籃球校隊，更指自己打波時衣著隨便，不化妝，毫無吸引力。而mandy則在中五時被經理人Cool Style在社交網站上發掘，可惜遭父母反對，因為要應付中五的考試，並要求她試後才作出考慮。

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直到畢業後，她再三與家人及公司作商量，之後再決定入行，現時Mandy已經輟學，專注幕前工作。Mandy亦希望自己可以在演員之路發展，因為自己很享受揣摩角色的過程，以及代入角色的感受。

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Mandy一直努力裝備自己，不但上演戲班，更會看不同電影，留意當中的細節，進修自己的演技，希望自己可以成為用演技感染觀眾的演員。不少網民更指她與韓國演員朴敏英相像，不過Mandy都謙虛表示自己不敢與她比較，因為對方是神級Level！

《一表人才》及《年青有為》MV中，Mandy正是《E先生連環不幸事件》女主角，是令「E先生」再受情傷的前女友，大家可以再Edan最新的歌曲中，可以看到Mandy的蹤影！

責任編輯：羅嘉欣