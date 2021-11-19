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【著數情報】KKday快閃半島酒店低至49折　住宿＋早餐＋雙人下午茶外賣＋送獨家【姜濤手寫心意卡】

休閒消費 16:30 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

KKday 11月9日快閃：半島酒店低至49折。

KKday於今天11月19日快閃開搶半島酒店悠閒之旅，，低至49折優惠！住宿連大堂茶座半島早餐、經典雙人下午茶外賣，再送獨家姜濤手寫心意卡，及半島水療中心舒壓精油旅行套裝。指定日子更可享用半島豪華轎車單程接載往酒店。

優惠一：【KKday 7 周年玩樂大優惠】低至49折預訂半島酒店住宿連大堂茶座半島早餐＋經典雙人下午茶外賣，每晚HK$3,960起。

【限量搶】：每個入住日首個預訂可享半島勞斯萊斯接送體驗（指定日子除外）。

上住宿套票，包括：

1晚豪華客房住宿

享用大堂茶座半島早餐

於退房日有半島經典雙人下午茶 

獨家姜濤手寫心意卡(每房一張，先訂先得)

送半島水療中心舒壓精油旅行套裝 （每房一套） +HK$220 可於星期五及六入住，總價 HK$4,180。

優惠期（預訂期）:2021年11月19日22:00至11月25日23:59。

    點擊圖片放大
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優惠二：【KKday 7 周年玩樂大優惠】低至63折預訂半島酒店住宿連大堂茶座半島早餐，每晚HK$5,478起。

【限量搶】：每個入住日首個預訂可享半島勞斯萊斯接送體驗（指定日子除外）。

住宿套票包括：

1晚豪華客房住宿。

享用大堂茶座半島雙人早餐。

HK$500房內消費額（適用於客房送餐服務、房內迷你吧、半島酒店餐飲遙距下單服務）。

獨家姜濤手寫心意卡(每房一張，先訂先得)。

半島特制巧克力工房獨家籃球主題禮盒。

2個INNOTIER超強銀織口罩-SXM99（價值: HK$696）

+HK$550可升級特級豪華客房，總價HK$6,028。

優惠期 (預訂期) : 2021年11月19日22:00至11月25日23:59。

按此了解詳情。

記者：蕭雅文

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