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【非法販賣】荃灣檢45公斤無衞生證明書大閘蟹　5雜貨店負責人被檢控

社會 15:19 2021/11/19

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食環署昨天打擊非法銷售大閘蟹及銷售來歷不明大閘蟹。（新聞處提供）

食環署今日（19日）表示，荃灣檢獲約45公斤沒有有效衞生證明書的大閘蟹，已向5間雜貨店負責人展開檢控程序。

署方指，昨日巡查二陂坊一帶的雜貨店，發現五間雜貨店未獲准許售賣限制出售的大閘蟹，涉嫌違反《食物業規例》（第132X章）（《規例》），在該5個處所共檢獲約45公斤沒有有效衞生證明書的大閘蟹，並已銷毀。

署方稱，根據《規例》，除非獲得食環署署長書面准許，任何人不可售賣限制出售的食物，包括介貝類水產動物。銷售大閘蟹的經營者（包括實體店及網上銷售）必須領有食環署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或相關書面准許，任何人無牌經營食物業或未獲准許售賣限制出售的食物，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：余思嵐

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