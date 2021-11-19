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【MIRROR成員】陳卓賢初嘗日系小清新　Ian挑戰一鏡到底超專業

娛樂 15:42 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

Ian化身暖男拍攝。

於《全民造星》出道的Ian（陳卓賢）﹐憑藉唱作的才華成為MIRROR人氣一員，近年亦在影視方面不斷有一些新突破，亦成為了廣告界新寵兒。近日Ian拍攝首個個人頭髮護理產品廣告，平日喜愛下廚的IAN飾演貼心男友，為女友準備各種神秘驚喜。全片更以女友視角拍攝，暖男IAN甜蜜演繹 「You Are the Apple of My Eye」。

Ian以男團歌手成員及演員身份為大眾熟悉，自出道以來獲不少品牌青睞，更常為美妝及時裝品牌拍攝廣告。今次廣告採用日式風格的拍攝手法，Ian一改以往型格的穿搭、挑戰日系小清新的路線，換上粉紅色針織上衣，再配以他的招牌甜笑，相信令粉絲難以招架，感到甜蜜又心動。

挑戰日系清新造型。

影片除Ian鏡頭前與觀眾幸福互動，亦看到Ian敬業樂業一面。拍攝當天，Ian預先作好充份準備，熟讀所有廣告流程及對白內容，即使全片以一鏡到底方法拍攝，但整個拍攝流程依然十分順暢，Ian亦會嘗試向導演提出各種意見，讓劇情更加自然。

一鏡到底要求演出者在對白有絕對的熟悉程度，Ian以無比專業的態度超額完成拍攝，當日近乎零NG、更主動配合各項導演的提議及做出多次多角度拍攝，務求呈現盡善盡美。

最新影片：曾志偉訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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