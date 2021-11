【MIRROR成員】陳卓賢初嘗日系小清新　Ian挑戰一鏡到底超專業

▲ Ian化身暖男拍攝。

於《全民造星》出道的Ian(陳卓賢)﹐憑藉唱作的才華成為MIRROR人氣一員,近年亦在影視方面不斷有一些新突破,亦成為了廣告界新寵兒。近日Ian拍攝首個個人頭髮護理產品廣告,平日喜愛下廚的IAN飾演貼心男友,為女友準備各種神秘驚喜。全片更以女友視角拍攝,暖男IAN甜蜜演繹 「You Are the Apple of My Eye」。

Ian以男團歌手成員及演員身份為大眾熟悉,自出道以來獲不少品牌青睞,更常為美妝及時裝品牌拍攝廣告。今次廣告採用日式風格的拍攝手法,Ian一改以往型格的穿搭、挑戰日系小清新的路線,換上粉紅色針織上衣,再配以他的招牌甜笑,相信令粉絲難以招架,感到甜蜜又心動。

▲ 挑戰日系清新造型。

影片除Ian鏡頭前與觀眾幸福互動,亦看到Ian敬業樂業一面。拍攝當天,Ian預先作好充份準備,熟讀所有廣告流程及對白內容,即使全片以一鏡到底方法拍攝,但整個拍攝流程依然十分順暢,Ian亦會嘗試向導演提出各種意見,讓劇情更加自然。

一鏡到底要求演出者在對白有絕對的熟悉程度,Ian以無比專業的態度超額完成拍攝,當日近乎零NG、更主動配合各項導演的提議及做出多次多角度拍攝,務求呈現盡善盡美。

最新影片:曾志偉訪問