都會大學完善課程及嶄新教學設施　積極培育護理及物理治療專才

在人口老化下，護士以至物理治療師的需求越趨殷切。香港都會大學（前稱香港公開大學，簡稱都大）開辦的「護理學榮譽學士」及「物理治療學榮譽理學士 」深受莘莘學子歡迎，隨着教學設施完善的「賽馬會健康護理學院」落成啟用，更令相關課程如虎添翼。



身為港隊羽毛球代表隊的一員，正就讀都大「物理治療學榮譽理學士」課程二年級的鄧灝琳（Steffi）直言，自小熱愛運動，時與傷患為伍，接受物理治療是「家常便飯」，對其療效有親身體驗。雖然已在其他院校修畢翻譯課程，但自覺嚮往投身物理治療行業；加上知悉該專業缺乏人才，就業前景可期，促使她決定重返校園。

▲ 熱愛運動的Steffi曾親身體驗物理治療的成效，銳意透過攻讀都大課程，投身業界幫助更多受傷患困擾的運動員。

引入先進設備 掌物理治療實務技能



「入學首年遇上疫情，以網上授課為主。」Steffi憶述，升讀二年級後，疫情漸見緩和，目前每星期有多天在大學的賽馬會健康護理學院上課，除與同學及教授建立良好的溝通與緊密關係，提升互動交流及對都大的歸屬感外，單是10樓已有5間配備不同嶄新且先進設備的物理治療教研室，對學生掌握相關知識及技能大有幫助。



提到難忘的學習體驗，Steffi稱，作為運動員，對骨胳肌肉物理治療教研室和電療及輔助科技教研室內的設施最感興趣，既有分析及改善走路姿勢的儀器，亦設如冰敷、熱敷、超聲波及衝擊波等醫療器材，皆是業界最新引入的物理治療設備，日後入職能即時學以致用。



都大重視實習及學生的學習體驗，剛開展首次實習的Steffi表示，早在一年級時，大學已安排學生前往兒童物理治療中心或參與由社署等機構進行的外展活動，了解物理治療的實際工作，以及從病人個案中學習。對於未來有機會前往不同機構實習，Steffi更是充滿期待。



打穩事業根基 延續運動熱誠



「修畢課程後，我期望可投身業界工作，同時繼續進修運動物理治療，在場內或場外均可幫到更多運動員。」自知羽毛球運動員生涯有限，總有一天要退下來迎接新的挑戰。Steffi希望力學篤行，以另一專業身份在新的賽場與其他運動員並肩，令體壇繼續發光發熱。



護士前景優厚 都大課程廣受認同

▲ Paco從實習經歷中體會到病人的需要，冀未來化身專業護士可為他們帶來優質服務。

因有家人患病， 令5年前應考DSE的何浩朗（Paco）深受醫護行業的使命感所吸引，在平衡成績、興趣及事業發展後，敲定入讀都大的護理學榮譽學士（普通科）課程。「這與我喜歡與人接觸的工作亦有關係，期間也曾諮詢現職護士的家人及朋友，他們均指都大課程在行內備受認同，畢業生皆有不俗發展，令我堅定入學志向。」



對於去年開始使用新大樓「賽馬會健康護理學院」的嶄新教學設施，Paco強調，對學習大有增益，特別是模擬醫院病房的臨床護理教學中心，內有完善設備，可培訓學生的實務技巧，為實習以至入職作好準備。



醫院實習深刻 了解病人所需



畢業在即，作為護士學生的Paco認為，整個課程設計全面，理論及技巧並重，實習經歷亦令他留下深刻印象，特別是在醫院與病人接觸，體會到與他們的互動溝通亦很重要。「病人的背景、職業及家庭狀況各有不同，所患的病症與病情也各異。護士在工作以外，透過簡單的閒聊，或是為雙手打石膏的病人倒一杯水，也可令病人感受到關心，有助加快康復進度。」



自我提升 對未來充滿信心



稍後將應徵不同醫院聯網的Paco表示，喜見愈來愈多男學生攻讀護理學，實習後有感醫院對男護士亦有很大需求，特別是部分經常需要人手協助病人過床的部門，如骨科及手術室等。「我最有興趣是加入外科，相信有較多參與手術的機會，見識會有不同。」Paco對未來的事業發展信心十足，他會不斷提升自己，保持時刻接受新事物的心態，以生命影響生命。

都大多元專業JUPAS課程 提升學生競爭力



都大將於2022/23學年開辦共51個經「大學聯合招生辦法」報名的全日制學士學位課程，15個為「 指定專業/界別課程資助計劃 」（SSSDP）課程，涵蓋不同範疇，迎合有殷切人力資源需求的行業發展，同時也大大減輕學生的學費負擔。而修讀另外36個自資課程的學生亦可申請「免入息審查資助計劃」（NMTSS），扣除資助後，學費則與其他院校的獲資助學士學位課程相若。



都大於SSSDP下開辦的課程選擇多元化，包括：

創意寫作與電影藝術榮譽文學士 (JSSU12)

動畫及視覺特效榮譽藝術學士 (JSSU14)

影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士 (JSSU15)

護理學榮譽學士（普通科） (JSSU40)

護理學榮譽學士（精神科）(JSSU50)

物理治療學榮譽理學士 (JSSU55)

綜合檢測和認證榮譽應用理學士 (JSSU61)

檢測科學和認證榮譽理學士 (JSSU68)

食品測試科學榮譽理學士 (JSSU69)

數據科學及人工智能榮譽理學士 (JSSU70)

互聯網科技榮譽電腦學學士 (JSSU71)

國際款待及景區管理榮譽學士 (JSSU90)

運動及康樂管理榮譽學士 (JSSU95)

金融科技及創新榮譽工商管理學士 (JSSU96)

環球市場及供應鏈榮譽工商管理學士 (JSSU97)

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