【專業資格】香港麻醉科醫學院接匿名投訴指控考官疑洩專科試題　投訴人身份未能確認故投訴不成立　

▲ 香港麻醉科醫學院接匿名投訴指控考官疑洩專科試題。（資料圖片）

香港麻醉科醫學院上月收到一封有關投訴考試程序的匿名電子郵件，據了解內容提及香港麻醉科醫學院考試委員會主席鄭振邦及另一委員，一名林姓女醫生洩漏專業試試題，同時亦指控鄭振邦霸佔口試考官席位以及安插能力未達標者入考試委員會要職。學院指根據投訴機制, 投訴人需要表明其身份並協助調查, 由於未能確認投訴人身份，投訴不能成立。

有一名聲稱麻醉科專科醫生去信麻醉科醫學院，指控博愛醫院一宗醫療失誤涉事兩名醫生，疑淡化隱瞞事件，又指控身兼香港麻醉科醫學院考試委員會主席鄭振邦，主理專科考試不公平，疑有泄漏試題之題等。

據了解，有關投訴信早前已發信予香港麻醉科醫學院主席蘇慶餘醫生、眾會董及考試委員會眾委員，信中指出香港麻醉科醫學院考試委員會主席鄭振邦3大罪行，包括泄漏試題、霸佔口試考官席位以及安插能力未達標者入考試委員會要職。其中，鄭振邦以及考試委員會委員之一的林姓醫生曾泄漏專業試試題，更形容二人為「慣犯」。

據悉，投訴人在信中指出元朗博愛醫院日前一名麻醉科關姓女醫生疑於院內自殺，其上司涉及醫療事故，而屬於屯門醫院麻醉科及手術室服務部部門主管鄭振邦有意隱瞞，希望以信件揭發其惡行。

另外投訴人亦稱希望麻醉科醫學院能重返正軌，不要辜負社會期望，提供一個公平、公正的專業資格考試，並徹查相關人士，形容「不要再被這些害群之馬敗壞麻醉科醫學院聲譽。」

投訴人指控甚為嚴重，而且涉及專業操守及管理問題，TOPick就此向香港麻醉科醫學院查詢，院方證實於上月26日收到一封有關投訴考試程序的匿名電子郵件，而根據該學院的投訴機制，投訴人需要表明其身份並協助調查，而該投訴人的身份將會保密。

發言人指，學院試圖聯繫郵件發送人，希望其可在本月2日前確認身份，惟在此日期前後仍未收到該投訴人的回覆，故投訴不能成立，又強調對於考試程序，學院一直致力改進以臻完善，故其會按既定計劃檢討及改善考試制度。

另外，元朗博愛醫院日前一名麻醉科關姓女醫生疑於院內自殺，並留下遺書疑控訴其上司因醫療失誤而導致病人離世的事故。（詳情即看：【下一頁】）

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記者：郭詩詩