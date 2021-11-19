【科興疫苗】科興接種年齡下調至3歲　楊潤雄：教育局會配合食衞局安排

▲ 教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（19日）出席中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）原創音樂劇電影公映及跨科價值教育經驗分享會後接受記者提問。被問及3歲以上將有機會接種科興疫苗，如何安排接種。楊潤雄表示，在接種疫苗事宜上，首先一定要考慮衞生專家的意見，早前也曾提及過科興疫苗方面可降低接種年齡，現正等待召開另一個專家會議。相信食物及衞生局局長會就接種安排會有決定，教育局一定會配合，令接種程序能夠盡量配合食物及衞生局局長的決定，也會因應決定，就學校的運作及安排作出適當的調動或調節。

衞生署科學委員會建議優先為12至17歲接種 逐步推展至其他年紀較細的群組，詳情即看：【下一頁】

提到學校恢復面授會否加入接種第三針要求，楊潤雄則稱現在都是全力希望推動社會各界人士接種第三劑，因為這樣可以再提高保護率。至於在學校究竟需要做甚麼調節，會整體考慮，因為現在整個政府都是鼓勵大家盡量接種第三劑，但暫時很多場地進出仍是維持使用接種兩劑的標準。

另外，被問及是否建議3至17歲的學童接種科興疫苗。他則指如果看專家的決定，專家都覺得可以做這件事。既然科學上認為3至17歲的人士可以接種科興疫苗，為了保障自己、家人和身邊朋友的安全，當然鼓勵所有人都接種。

新冠疫苗顧問專家委員會日前建議批准科興疫苗的適用年齡涵蓋3至17歲兒童。中國科興公布一項多中心、隨機、雙盲和安慰劑對照三期臨床試驗盲態下分析的疫苗安全性結果，顯示科興疫苗在3至17歲的兒童及青少年中使用具有良好的安全性。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：余思嵐