【強姦外傭】退休警涉11次強姦外傭被控多宗罪　事主因宗教關係已誕下嬰兒

▲ 案件在沙田裁判法院提堂。（資料圖片)

69歲退休男警被控於2019年期間曾11次強姦外傭，及曾發訊息予她要求停止檢控等，被控11項強姦、1項妨礙司法公正及1項非禮罪。案件今日（19日）在沙田裁判法院提堂，獲准保釋。庭上披露該名外傭X因宗教關係已誕下嬰兒，並已離港，但願意回港作供。案件押後至本月28日，在東區裁判法院進行交付高院程序。

被告69歲陳民，控罪書顯示為退休人士，在2019年年尾被捕後，獲准以3千元現金保釋，至今首次提堂，由當值律師代表。控方不反對保釋，但要求加重條件。據了解，被告是一名退休警員。

案情指被告在2018年12月，在在烏溪沙村第一巷10號2樓的廚房內猥褻侵犯女子X，而11項強姦罪，包括指控他多次在烏溪沙村地點或馬鞍山利安邨利榮樓一個單位的的間內，強姦女子Ｘ；至於1項「作出傾向並意圖妨害司法公正的作為」罪，指控他在2019年12月25日至2020年2月10日間，向事主X發出電話訊息，從而煽動或誘使X停止對其的刑事訴訟。

裁判官批准被告以2千元現金保釋，但不得離港，並交出所有旅遊證件，需要每周到警署報到。裁判官亦警告，被告不得直接或間接聯絡控方證人，特別是事主女子X及相關的僱傭中介人。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：伍瑋瑋