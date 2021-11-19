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【涉嫌強姦】退休男警涉11次強姦外傭後要求停止訴訟　被控強姦等13罪提堂

社會 16:17 2021/11/19

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案件在沙田裁判法院提堂。（資料圖片)

69歲退休男警涉11度強姦家中外傭，及曾以電話訊息要求女傭停止訴訟，被控猥褻侵犯、強姦及意圖妨害司法公正等13項控罪，案件今（19日）於沙田裁判法院提堂。裁判官將案件押後至12月28日在東區法院再訊，屆時將進行交付高院程序。

涉案被告陳民（69歲，退休人士），被控1項猥褻侵犯罪、11項強姦罪及1項作出傾向並意圖妨害司法公正的行為罪。控罪指被告於2018年12月某日在烏溪沙村一單位內的廚房猥褻侵犯女子X，以及於2019年1月至11月間，在上述廚房或馬鞍山利安邨利榮樓內X的房間11度強姦X。

而作出傾向並意圖妨害司法公正的行為罪則指被告於2019年12月25日至2020年2月10日間，向X發送電話訊息，從而煽動和誘使X停止對其作出刑事訴訟。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

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記者：梁錦麟

 

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