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【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　被告自辯稱因習慣行山吃水果而攜有生果刀

社會 16:10 2021/11/19

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無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審，被告自辯稱因習慣行山吃水果而攜有生果刀。（經濟日報資料圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳案今（19日）於高等法院續審。涉案被告今出庭自辯時解釋，他身上之所以有生果刀，是因為慣常會買水果在行山時吃；被告又強調從無意圖傷害4名事主，即使是跟妻子亦鮮有吵架，只會辯論。

涉案被告陳真（51歲）今午繼續出庭自辯，被告指案發當晚他打算回家，途經太古城中心西門外，當快要轉彎的時候，其中3名傷者追上來，罵他「大陸仔」之類，被告表示他當時並不想有麻煩，惟遭其中兩隻手拉住，「我淨係想掙脫，快啲走。」

辯方又問及被告於案發時攜帶的背包，被告解釋指他慣常外出都會背上背包，而由於平時外出行山時，會買水果在山上吃，而需要生果刀削皮，因此他的背包內備有生果刀。

辯方最後問被告是否有任何意圖傷害案中任何1名傷者，被告回應指沒有。辯方再問，從片段可見，被告曾咬脫趙家賢的左耳，過程中亦有人襲擊被告，被告的人生經歷中，有否發生過如此暴力的事？被告亦回應指沒有，「我從來沒有暴力，我跟太太吵架都很少，只會辯論。」案件下周一（22日）續審。

涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

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記者︰楊詠渝

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