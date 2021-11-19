【親子音樂會】香港城市室樂團冬日合家歡音樂會　4男女童高音以歌聲溫暖人心【內附詳情】

▲ 香港城市室樂團舉辦的合家歡音樂會--《雪人》與《大熊》。(插圖：IMAGE © SNOWMAN ENTERPRISES LTD)

室樂愛好者都會知道香港城市室樂團，定必於每年冬日裏舉辦一個合家歡音樂會——《雪人》與《大熊》。自去年疫情停辦後，今年再次開 Show。同樣是公開地嚴格挑選由11至14歲的男女童高音作演唱，並由室樂團的創辦人、藝術總監及雙簧管首席黎燕欣 (Leanne Nicholls) 帶領，把這個世界家傳戶曉的感人童書內容，透過動聽歌聲再次溫暖大家。

試音選拔高難度

Leanne表示，音樂會雖看似是每年的常規演出，但由於去年暫停了一次，今年重新再辦，也有點忙亂。「因為始終仍是在疫情期間，有限聚令又要帶口罩，所以今年的男女童試音選拔程序，都有點難度。」但經過個多月的面試和試音選拔，終於選定了各場次的男女童高音演唱者。

▲ 室樂團各員正為演出在密鑼緊鼓地綵排媡習。(香港城市室樂團提供)

原來每年的男女童試音選拔，都是在較短時間內公開招募，參加者需要在指定日子walk in進場試音，當天會派發《雪人》與《大熊》裡的歌曲作試音用，並給予一點時間自行練習和背歌詞。跟著是男、女子組各一字排開逐組輪流試音，Leanne會親自監場，她隨意地指到誰，誰就要立即唱，如稍有高音不准就要out。不過，Leanne說今年的參加者水準都很高。「這是很考當日試音者臨場的狀態發揮及即時反應，反而技巧不用太過成熟，因為孩子才是主角嘛，要表現天真自然才配合。我反而較重視小朋友演唱時的呼吸是否流暢，有自己的style、個人特質才重要呢！」

兩男兩女分擔不同故事

在60多位的面試者中，脫穎而出的兩位男聲獨唱，分別是鄒錫棱和潘棕朗；女聲獨唱是蔣恩萱和曾晞堯。Leanne讚他們臨場表現淡定，有台型，沒有怯場感。

▲ 室樂團的創辦人、藝術總監及雙簧管首席黎燕欣 (Leanne Nicholls) 。(香港城市室樂團提供)

其實只要看一看這4位小朋友的profile，都知道非等閒之輩。先來介紹兩位女孩，今年11歲的蔣恩萱，已考獲英國皇家音樂學院聲樂、音樂劇聲樂，以及英國Rockschool流行演唱（女聲）的八級優異證書，曾分別在香港和深圳以兒童演員身份，參演百老匯音樂劇《貝隆夫人》。

另一位曾晞堯現年14歲，先後多次奪得外文聲樂獨唱冠軍及女聲二重唱冠軍，曾在香港藝術節參演華格納的著名歌劇《唐懷瑟》，跟德國萊比錫歌劇院同台演出，以及參與「林一峰與香港中樂團」音樂會。她們不約而同說唱歌是最令自己感到快樂的事，蔣恩萱亦不諱言前兩年都參加過這個音樂會的試音，但都不成功，所以特別珍惜今次的演唱機會。

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至於男聲獨唱的鄒錫棱今年12歲，就讀迦密中學，師隨女高音邵樂敏學習聲樂和卞祉恒學習大提琴，曾赴瑞典參加哥德堡歐洲合唱比賽並奪得金獎。而就讀拔萃男書院附屬小學的潘棕朗，則師隨戚芷君學習聲樂，4歲時已參與兒童合唱團，其後參加了維也納兒童合唱團音樂學院舉辦的歌唱工作坊，使他確信唱歌是他畢生的興趣，他在學校音樂節比賽上曾獲評委評為「擁有甜美的聲線」，更獲邀為電影《媽媽的神奇小子》中的背景主題曲音樂進行男童獨唱。這兩位男孩同樣說唱歌帶來歡樂正能量，喜歡的程度是會連沖涼時都唱不停口。

借孩子歌聲溫暖人心

Leanne解釋，音樂會當天會分作兩個場次，4位獨唱每人各自都有負責的場次和獨唱部分。她續稱，自己從小就很喜歡《雪人》這故事，「這是一本沒有文字的繪本，很容易讓人讀懂故事內容。我的兩個兒子也是自小就看，儘管最終雪人不見了，也是讓孩子學習珍惜和甚麼叫離別，名曲《空中漫步》就是在他們飛越皚皚雪山時奏起，由兩位男聲主唱。」

《大熊》則是續集的故事，敘述小女孩迪莉參觀動物園時，不慎把玩具熊掉進北極熊飼養區裡。當天晚上，她從夢中醒來，看見睡房內站著一隻巨大的北極熊。將她心愛的玩具熊交還後，北極熊請她跨上背，帶她在冬夜寒星滿佈的天空中飛翔。其主題曲《有一顆星星在某處閃耀》就是由兩位女童高音個別獨唱，相當動聽。

▲ 故事裏的雪人拉着小男孩飛越他的銀白世界，內容滿有驚喜和冒險意味。(插圖：IMAGE © SNOWMAN ENTERPRISES LTD)

《雪人》聖誕節傳統

《雪人》是英國作家Raymond Briggs於1978年所出版的繪本，1982年被改編成26分鐘的動畫。當年在平安夜首播後，得到很大的迴響，並在1983年獲提名為奧斯卡最佳動畫短片。每年於聖誕節播映已成為英國當地的傳統，動畫版本的《雪人》亦是由撰寫樂譜及歌詞的Howard Blake配樂。

香港城市室樂團

日期：11月28日（星期日）4:30pm及7:30pm兩場

地址：香港大會堂音樂廳

查詢：2864 2156或www.ccohk.com

備註：節目以英語舉行，全長80分鐘，包括一節15分鐘的中場休息，適合3歲以上的小朋友欣賞。

記者：郭秀芳