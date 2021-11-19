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【王者世家】網球壇傳奇威廉斯姊妹奮鬥史改編　韋史密夫新作溫布頓舉行首映

娛樂 16:26 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

《王者世家》在溫布頓舉行首映禮。

以國際網球壇傳奇威廉斯姊妹（大細威）之父理察威廉斯（Richard Williams） ，用畢生心血把莎蓮娜（Serena Williams） 和維納絲（Venus Williams）的故事為藍本改編的電影《王者世家》（King Richard），於香港時間昨日（11月18日）在英國溫布頓舉行首映禮。

《王者世家》監製兼主角韋史密夫（Will Smith）、演威廉斯姊妹的Demi Singleton和Saniyya Sidney、演教練的莊柏恩瑟（Jon Bernthal） ，以及威廉斯姊妹的姐姐兼電影執行監製Isha Price等均有出席。

突破膚色宿命

韋史密夫今次突破多年戲路，飾演這個非一般爸爸理察。他在女兒出世後經已立定決心栽培成材，除脫離貧窮，更重要的是讓她們改變膚色宿命。眼見兩姊妹的運動天賦，他不分陰晴寒暑，在廢棄的網球場上逐一訓練她們。
 
理察既是一名嚴父也是暖爸；無論場內場外，他對女兒的鞭策、激勵和啟蒙，都成為家人背後的強大力量。

他透過堅定不移毅力信念，終於成功扶植大細威衝出康普頓貧民區，站上世界舞台，邁向無比精彩人生之路。

最新影片推介：曾志偉專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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